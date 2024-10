Julián Gil lamenta los ocho años que no ha podido ver a su hijo Matías

“Dios no lo quiera, la gente se va a encargar de que Matías sepa cómo se están haciendo las cosas, cómo se hicieron y cómo se siguen haciendo”, dijo Julián Gil. A punto cumplir ocho años, el pequeño Matías sigue sin convivir con su padre, Julián Gil, a pesar de que este asegura que ha cumplido cabalmente con la pensión alimenticia que un juez le ordenó hace varios años y recrimina a Marjorie de Sousa no solo que no le permita ver al pequeño, sino que se jacte de mantenerlo ella sola. Esta es la exclusiva para Ventaneando .

¿Qué dijo Julián Gil? El actor declaró que “es un sentimiento que no se lo deseo a ningún padre. Ya el niño va a cumplir 8 años ahora en enero, he hecho lo humanamente posible y legalmente posible para poder estar con él, pero cada vez pues siento que se complican más las cosas”.

“Mi caso ya lo he dicho en más de una ocasión, las últimas vez... estoy dispuesto a hacer lo que sea, a aceptar cualquier tipo de condición para poder estar en la vida del niño, pero del lado de la mamá aparentemente no es el interés”.

“De la pensión a mí se me quita lo que dictó el tribunal. En las últimas declaraciones que son lamentables de parte de la mamá, creo que tienen que ver con que lo que recibe, aparentemente, no es lo que ella pretendía en su momento ni es lo que pretende ahora, entonces, creo que va más por ahí".

“El hecho de decir que ella le da todo es porque es una decisión de ella. Ella decidió que yo fuese el papá del niño, ella decidió sacarme de la vida del niño, ella ha decidido todo, entonces, en ese sentido es lamentable. Si ella le da todo como dice, como se llena la boca diciendo es porque ella quiere, es una decisión de ella”.

“Yo estoy aquí para darle a mi hijo lo que él necesite, estoy cansado de mandarle mensajes de conciliación, mensajes de amor y cada vez que mando un mensaje lo que recibo de ella es hipocresía, es cinismo, pero de alguna manera lo único que me da esperanza y fe es que el niño está creciendo y de alguna manera está viendo todo”, sentenció Julián Gil.

¿Matías sabrá que él es su padre?

Al preguntarle a Julián Gil si cree que Matías tiene idea de que él es su padre, el actor declaró que “yo tengo la esperanza de que Matis sepa que yo soy su papá, pero estoy seguro de que la gente, la prensa, el mundo se va a encargar de decirle a Mati que yo soy su papá porque no creo, no creo que yo sepa que yo soy su papá. Todos los seres humanos necesitamos la figura paterna y materna, o sea, amor, amor es lo más que quiero y puedo dar”.

¿Qué les dijo Juliá Gil a las autoridades mexicanas?

Este es el contundente mensaje de Julián Gil a las autoridades mexicanas que no lo han apoyado: “Impotencia, sobre todo por cómo se han manejado las cosas, sobre todo porque la justicia en México no ha sido justa, sobre todo por la desfachatez y la falta de amor hacia el niño de parte de Marjorie porque una madre que ame a su hijo no le hace esto, entonces hay mucha impotencia. A las leyes (les digo) que lo peor que puede existir en el mundo es la corrupción y el tráfico de influencias”.

¿Qué opina Julián Gil de lo que dijo su pareja Valeria Marín?

Julián Gil también elogió a su pareja Valeria Marín, quien hace unos días emitió un mensaje en redes sociales para refrendar que él ha cumplido con su obligación alimentaria para con el niño.

“Es una mujer muy inteligente, es una mujer que desde el día uno me ha apoyado. No a mí, ella apoya a la causa, no solamente de Matías, sino de cualquier niño que sea víctima. No está bien, no se puede normalizar el quitarle un hijo a un padre”, aseveró.