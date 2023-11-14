¡Julieta Grajales dejó claro que ella no se vendió como una víctima!

Hace una semana, estábamos viviendo la final de La Isla: Desafío en Turquía, donde los desafiantes entregaron su mejor versión para llegar lo más lejos posible, pero con el paso de los días, varias polémicas fueron saliendo.

Por ese motivo, en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ Julieta Grajales, Gualy, Maite, Julio Camejo y Andrés, hacen fuertes revelaciones a Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien siempre hace la pregunta indicada.

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¿Qué opina Julieta de la estrategia en su contra?

Aunque para muchos, Julieta fue la mejor desafiante de la temporada, la joven actriz pasó por momentos muy complicados, ya que la gran mayoría de los participantes estaban en su contra, mientras que otros aseguraban que se estaba haciendo la víctima, por lo que ella responde.

Justo es algo que yo jamás me he vendido como una víctima, al contrario, yo soy una mujer fuerte, una mujer que encara y que afronta las cosas, yo creo que también, esa fue una de las causas que, pues con personalidades tan fuertes chocamos en su momento y jamás he viajado con la bandera de victimismo, de hecho lo detesto eso, igual sería lo opuesto de una persona que violenta también

Ella ha dejado en claro que, lo que muchos vieron como una estrategia, para los fans no fue la mejor alternativa.

Entonces, yo creo que si la gente tuvo empatía, es porque son cosas que yo creo que suceden también aquí afuera, que a lo mejor no lo dimensionamos adentro, pero el hecho de que todos se hubieran ido en contra de una sola persona, aunque ellos lo vieron como una estrategia, pues afuera no se vio tan bien a lo mejor

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