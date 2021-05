Julio César Chávez alza la mano para salir en Luis Miguel, la serie.

Luis Miguel, la serie continúa dando de qué hablar en todas las redes sociales, pues cada capítulo sorprende a la audiencia con sus personajes, trama y dramatismo.

Diego Boneta encarna al talentoso Luis Miguel en su bioserie

Ricardo Casares entrevistó a los tíos de Luis Miguel en la serie.

Recordemos que algunos actores han dado vida a personalidades como Michelle Salas, Cristian Castro y hasta el mánager Hugo López.

Capítulo tras capítulo, un nuevo personaje se vuelve tendencia en todas las redes sociales, por lo que los fanáticos no pierden detalles de la fascinante segunda temporada.

Julio César Chávez está más que apuntado para ser encarnado en la serie más popular del momento. Y es que, el boxeador mexicano, compartió un recuerdo de antaño en su cuenta de Instagram, donde posó muy feliz junto al intérprete de La Bikina.

“Un pequeño recuerdo, ya que anda muy de moda Luis Miguel, la serie. Igual y salgo en la temporada tres”, escribió el querido campeón del boxeo.

La foto causó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde los internautas felicitaron a los dos talentosos artistas mexicanos.

“¡Los dos más grandes de la historia!”, “Un gran campeón y un gran cantante” y “Leyendas”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de las plataformas digitales.

Te puede interesar: Salma Hayek al borde de la muerte: “Prefiero morir en casa”.

‘Luis Miguel, la serie’ no ha dejado de causar polémica entre el público mexicano

Aunque Julio César Chávez sueña con aparecer en la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie, no todos los artistas están felices por ser interpretados en el programa.

Tal es el caso de Cristian Castro, quien fue emulado con un personaje llamado Cris Valdés. Marcos Valdés, hermano del Gallito Feliz, reaccionó furioso ante los medios de comunicación, pues “ridiculizaron” al integrante de su familia.

“No se me hace justo que quieran ridiculizar a mi hermano. Mi hermano siempre admiró a Luis Miguel y no había que ridiculizarlo… mi hermano no habla así, es un hombre muy varonil, con mucho porte, con mucha personalidad y merece respeto”, expresó para los medios de comunicación en su momento.

También te puede interesar: Michelle Salas es comparada con Frida Sofía y así responde.