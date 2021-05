Michelle Salas es comparada con Frida Sofía y así responde.

Michelle Salas fue víctima de múltiples críticas en las redes sociales, pues posó para una importante revista de espectáculos, donde lució muy parecida a su prima Frida Sofía.

Michelle Salas tiene una gran relación con la Dinastía Pinal

Michelle Salas le canta las mañanitas a su abuelita Silvia Pinal | Ventaneando

Las reacciones en la caja de comentarios no se hicieron esperar, pues los internautas criticaron el maquillaje nada apropiado para su edad.

“Te pareces a tu abuela”, “Eres idéntica a Frida Sofía” y “Te ves más grande”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas en la fotografía de la hija de Luis Miguel.

Michelle Salas no se quedó con los brazos cruzados, pues respondió a sus detractores con contundente mensaje en Instagram.

“Hoy en día las redes sociales son una plataforma en la que estamos demasiado expuestos. La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conoces ni la realidad ni la vida de esa persona”, comenzó la influencer en un post que ganó más 62 mil corazones rojos.

La artista, de 31 años, dejó claro que no se “engancharía” con los comentarios de sus detractores.

“Muchas veces lo que criticas es lo que careces, así que trato de no engancharme y darme cuenta de que esta profesión y en mi caso mi núcleo familiar está abierto a comentarios que no siempre me van a gustar pero no dejo que me afecte. Soy más que un mal comentario en Instagram”, concluyó.

Usuarios de las redes sociales manifiestan su apoyo a Michelle Salas

Las palabras de Michelle Salas generaron un impacto positivo entre millones de mujeres, quienes destacaron su elegancia para contestar a las críticas.

“Me encanta que jamás te rebajas”, “No dejes que nada te afecte”, “Eres una persona muy especial” y “Eres más que los comentarios negativos”, escribieron los internautas al pie de la publicación.

Recordemos que Michelle Salas es una influencer que cuenta con 1.6 millones de seguidores en Instagram, red social donde inspira a otras mujeres a realizar ejercicios y cuidar su piel.

