FOTOS | ¡Justin Bieber regresa a CDMX, Monterrey y Guadalajara en 2022!

Luego de cuatro años, Justin Bieber regresa a México. Confirmó fechas en CDMX. Guadalajara y Monterrey. Te contamos los detalles.

Luego de que Justin Bieber decidiera darse unos años de descanso, por fin regresa a los escenarios. El cantante anunció las fechas del “Justice World Tour”, ¡en el que México está comtemplado! Te contamos los detalles, checa todas las fotos AQUÍ .

Justin Bieber regresa a México en 2022.

Hace unas semanas, Justin Bieber publicó en sus redes sociales todas las fechas de su tour en 2022. ¡Y hace unas horas confirmó nuevas fechas para el “Justice World Tour”! Que lo regresará a los escenarios luego de cuatro años de ausencia. Además del concierto ya anunciado en Monterrey, el cantante canadiense ahora confirmó que tendrá también un show en Ciudad de México y Guadalajara.

A través de su cuenta de Instagram, Justin compartió el cartel oficial del tour. Los conciertos en nuestro país se llevarán a cabo el 22 de mayo en Estadio de Béisbol de Monterrey, el 23 de mayo en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara y finalmente, el 25 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

En el cartel oficial de su tour, dice que lo acompañarán en el escenario invitados especiales. Entre ellos Jaden Smith, hijo de Will Smith con quien tiene una increíble amistad de muchos años, Eddie Benjamin, Harry Hudson y ¿Teo?

Aún no se sabe cuáles serán los precios de los boletos, pues todavía no están a la venta. Pero los fans están rompiendo las redes sociales pues tienen muchas ganas de ver a su ídolo que parece estar en su mejor momento, tanto físico, como mental, musical y personal.

Justin Bieber conciertos en México.

Recordemos que la última vez que vino a México fue en 2017, ¡y pasaba por su peor momento! Ya lo dijo el cantante en sus documentales, sufría ansiedad, depresión, tristeza, estaba sumido en adicciones, ya no disfrutaba lo que hacía y eso lo transformaba en una persona que no era. Sus shows eran impresionantes pero su actitud no era la mejor. Su última visita en tierras aztecas fue con el Purpose World Tour, en el esadio BBVA Bancomer de Monterrey y en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Y seis años antes también había visitado nuestro país. En 2011 se presentó también en Ciudad de México y en Monterrey, mientras que en 2012 ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX donde rompió el record de asistencia con 300 mil personas.

Sin duda su regreso será una locura, ¿ya están listos para comprar sus boletos?

