Exclusiva: Laura Zapata vivió una odisea cuando se le descompuso su carro.

Laura Zapata nos pidió un aventón y vivimos toda una odisea con ella.

Vaya aventura la que vivimos la tarde de este martes con nuestra querida Laura Zapata, es que tras encontrarla a las afueras de la oficina el SAT en Reforma, nos pidió le diéramos un aventón a los juzgados familiares, donde tenía que recoger un cheque, y aunque se nos atravesó una manifestación, eso no nos impidió llegar.

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Ya en el lugar, se percató de que las instalaciones estaban cerradas por el período vacacional. Luego de concedernos una entrevista exclusiva, el recorrido con ella siguió, pues nos pidió que la acercáramos hasta su automóvil, que se encontraba estacionado a unas cuentas calles, no sin antes comprar unos focos para su casa, que iban bien resguardados por nuestra reportera.

Al llegar al auto, la aventura comenzó, pues se activó su alarma y ni nuestro camarógrafo pudo ayudarla a encender su vehículo.

En medio de la tensión del momento y pensando que no era cosa mayor, Laura Zapata se fue a una panadería a comprar pan y no precisamente para el susto, sino por el coraje que hizo después de hablar con su mecánico.

La aventura continúa

Las horas pasaron y su celular se descargó, por lo que nos pidió permiso para conectarse en nuestra camioneta y tomar en línea las clases de MasterChef, sin imaginar que batallaría con la mala señal del Chef Herrera.

Eso sí, en todo momento y aunque fue a distancia estuvo al pendiente de su abuelita Eva Mange.

Mi reina santa, divina, mi gladiadora preciosa

Laura se endulzó el momento comprando higos a un vendedor de fruta. La odisea terminó después de más de dos horas y con ayuda de dos mecánicos su auto fue puesto en marcha.

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Al final, sin perder el sentido que la caracteriza, la actriz saludó a nuestras cámaras mientras tomaba camino rumbo a su casa.

