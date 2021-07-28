Sebastián Zurita revela detalles de la serie que produce junto a su hermano.
Emiliano y Sebastián Zurita se encuentra en la filmación de la segunda temporada de su serie ‘Cómo sobrevivir soltero’.
Lo que inició como una loca idea entre hermanos se convirtió en una serie que ahora está por terminar la filmación de su tercera temporada. S trata de Cómo sobrevivir soltero, la cual no solo escribió, sino también produce, dirige y actúa Sebastián Zurita.
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En colaboración con su hermano Emiliano, han logrado cristalizar el último proyecto que su mamá, Christian Bach, aún no pudo darles el visto bueno.
Son de esos sueños que hasta no te cae el veinte tan rápido, el hecho de que hayamos tenido la fortuna de no nada más crear una temporada, sino de repente te diga ‘vas a hacer dos temporadas más’
Por su parte, Emiliano Zurita admitió que la experiencia y talento de su papá Humberto Zurita, podrá darle un toque final a la serie, una vez que esté completamente terminada.
Que todavía no ha visto los episodios, todavía los queremos evitar y todo. Tampoco ha podido venir al set por la pandemia, pero es algo que siempre que nos juntamos, siempre le contamos… El es el fan número uno de la serie, creo que la ha visto siete veces
Durante la serie se han explorado diferentes etapas de su protagonista Sebastián Ibarra, una de ellas, su etapa madura, por lo que el hijo de Humberto Zurita tuvo que ser caracterizado como un hombre de alrededor de 50 años.
Su proceso de caracterización
Nuestras cámaras fueron testigo del proceso en que el actor es despojado de sus arrugas.
Ahora le estamos quitando el prostético de una clave que le pusimos, la estamos retirando porque lleva un tiempo. Ni crean que es así, nada más los domingos cuando estoy crudo, pero nada más
Pero no todo ha sido sencillo, porque Sebastián admite que al iniciar su piel tuvo una reacción alérgica al prostético.
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Nos dimos cuenta, prueba y error en esta producción que, hay ciertos colores que me generan reacciones alérgicas. Antes de eso, nos dimos cuenta que era mejor ponerme una pastillita para la alergia, entonces evitaba cualquier tipo de cosas…