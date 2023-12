Kalimba es cancelado en redes sociales por este polémico comentario

En los últimos días, el reconocido cantante y actor Kalimba ha vuelto a ser el centro de la polémica, generando una intensa discusión en redes sociales a raíz de sus controvertidas declaraciones durante su participación en un podcast. En el programa Auténticos de Pedro Prieto abordó el tema de la masculinidad y la violencia, desatando una serie de reacciones encontradas entre sus seguidores y detractores.

Cabe recordar que el multifacético también ha estado involucrado en polémicas relacionadas con su vida personal, las cuales incluyen acusaciones de agresión sexual por parte de varias mujeres.

¿Qué dijo Kalimba?

Durante la emisión del podcast, Kalimba expresó su opinión sobre la percepción actual de la masculinidad en la sociedad, afirmando que se ha distorsionado al considerarla tóxica. Sus declaraciones más llamativas giraron en torno a la idea de que un hombre no es completo si no posee la capacidad de ser violento, aunque subrayó la importancia de tener el control para no utilizar esa violencia de manera indiscriminada.

Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es aquel que tiene la capacidad de ser violento pero tiene el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos

En suma, Kalimba argumentó que las mujeres desean a un hombre fuerte que pueda defenderlas en situaciones límite, sugiriendo que la capacidad de utilizar la fuerza es parte integral de la masculinidad.

Estas afirmaciones provocaron una intensa reacción en las redes sociales, dividiendo a la audiencia entre quienes acusan al cantante de machismo y promoción de estereotipos negativos, y aquellos que defienden su perspectiva, calificada por algunos como “tradicional”.

¿Cuál fue la reacción de las redes sociales?

En este sentido, las redes sociales se inundaron de comentarios críticos hacia el cantante, acusándolo de fomentar ideas retrógradas en cuanto a la equidad y los roles de género. La discusión sobre la masculinidad contemporánea ha alcanzado niveles álgidos, con una variedad de opiniones que reflejan la diversidad de perspectivas en torno a este tema: “Kalimba necesita un curso de sensibilización en nuevas masculinidades de manera urgente”, “qué peligroso darle espacio a este tipo de discurso” y “tremendo discurso machista escudado en la naturaleza”, son algunos de los comentarios.

