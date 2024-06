Karely Ruiz responde a supuesta colaboración con Babo: “Él no me gusta”

Karely Ruiz, la modelo e influencer más famosa de la plataforma OnlyFans, explotó contra Babo, el vocalista de Cartel de Santa, luego de que él saliera a declarar que la modelo fue quien lo rechazó para hacer una colaboración.

La polémica inicio cuando en una entrevista con Celia Lora, el cantante Babo, declaró que Karely fue la que rechazó hacer un video juntos, porque ella lo que propuso era hacer unas fotos provocativas, mientras que él tenía en mente una colaboración más íntima, lo cual no fue aceptado por la modelo.

Te puede interesar: La FOTO que comprobaría que Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre la colaboración con Babo?

Estás declaraciones rápidamente se hicieron virales y en un podcast con dobleggusgri, Karely expresó su molestia y aseguró que era Babo quien siempre le hablaba a ella para hacer una colaboración, donde ella afirmaba que, sí quería trabajar con él, pero de una forma más tranquila.

“Yo le dije en ese momento vamos a hacer unas fotos, algo tranqui… no pues es que a mí me encanta todo, ah bueno pues allá busque quien le haga, él quiere todo y yo quiero poquito”, dijo la creadora de contenido.

También durante la entrevista declaró que Babo no se le hace atractivo, razón suficiente para no realizar esa colaboración juntos.

“No son mis gustos, Babo no me gusta, lo puedo decir públicamente y sé que se hará viral, pero Babo no es de mi agrado”, afirmó.

A pesar de las tensiones generadas por las declaraciones, Karely aclaró que no le cae mal porque no lo conoce personalmente, pero pidió que se cuenten las cosas como realmente sucedieron, ya que le molesta que se manipulen los hechos según la conveniencia de las personas.