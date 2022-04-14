¿Por qué Karla Panini se hizo viral en redes sociales? (VIDEO)

Desde hace mucho tiempo, Karla Panini se ha visto envuelta en diferentes polémicas, pues su relación con Américo Garza se ha visto fuertemente afectada a causa de la pérdida de su excompañera y exmejor amiga, Karla Luna, quien era la pareja de su actual esposo.

Tras este lamentable hecho, Karla Panini quiso lucrar con el odio que le tienen millones de internautas por la forma en que se ha manejado la muerte de Karla Luna.

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Por ello lanzó a la venta una línea de playeras inspiradas en este sentimiento que tienen para ella, incluso la comediante posó con el diseño y promovió los pedidos por medios digitales.

Cabe recordar que Karla Panini ha recibido fuertes críticas desde que se supo de su relación con Américo Garza, pues todo comenzó entre ellos mientras era esposo de su amiga, Karla Luna. Desde ese momento, los usuarios de las redes sociales la culpan de muchas cosas y hacen memes de ella cuando algo malo pasa.

Karla Panini hace promoción de sus nuevas playeras

Por medio de sus redes sociales, Karla Panini se muestra posando muy contenta con una playera que lleva la frase; “Te odiamos Panini”. Además, su esposo aparece a su lado para hacer promoción a dicha prenda.

Te odiamos Panini. Que me odien con ese amor, ¡me encanta! Mi precioso y yo. ¿Quién quiere una playera? ¿Quién dijo yo? ¡Hagan sus pedidos!

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Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre la venta de estas prendas, lo que es un hecho es que Karla Panini sigue causando una fuerte polémica en las redes sociales, todo esto mientras los familiares de Karla Luna siguen peleando la posibilidad de convivir con las hijas de la difunta comediante.

