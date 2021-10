FOTOS | Karla Panini llama parásitos y vividores a familiares de Karla Luna.

Luego de todos estos años de controversia con Karla Panini y Américo Garza, ¡Panini arremete contra familia de Karla Luna!

¿Por qué comenzó el hate hacia Karla Panini?

Recordemos que hace unos años el programa cómico “Las Lavanderas” fue sumamente exitoso. Karla Luna y Karla Panini formaban parte de este formato que les dio éxito y fama inmediata. Además de ser compañeras de trabajo, fueron mejores amigas por muchos años... Hasta que Luna se dio cuenta que Panini la había traicionado, ¡pues le estaba bajando a su esposo! En varias ocasiones cachó mensajes, siempre la enfrentó, pero Panini lo negaba. ¡Incluso Luna confesó que leía mensajes en el que su examiga le pedía a su ahora expareja que la tratara mal! Que no soportaba ver que la tratara bien. Checa las fotos AQUÍ .

Al final, Karla Luna se separó de Américo Garza, quien de inmediato fue a los brazos de Panini. Lamentablemente la salud de Luna se deterioró mucho, pues se le detectó cáncer y tiempo después, falleció...

Karla Panini llama parásitos y vividores a los familiares de la fallecida Karla Luna.

Karla Panini arremetió contra familares de Karla Luna luego de que la hermana de la última asegurara que Panini hizo brujería a Luna para empeorar su estado de salud. ¡Qué fuerte!

Fue a través de un en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, que Panini dijo que ella y su esposo “desenmascarían” a la familia de Karla Luna...

“Como les digo, hay gente que no ha entendido bien esta historia, los que la han seguido de verdad, saben cómo he reaccionado yo y mi esposo ante todo esto. Así que es importante hablar de muchas cosas... Si no habíamos hablando antes, no era por miedo, nosotros no le tenemos miedo a nadie y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores... La vida sigue, todo esto ya es pasado. ¿Por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización utilizada para sacar dinero. La gente se tiene que dar cuenta, porque se hizo todo esto un show mediático”... Dijo Karla Panini.

Estaremos pendientes de todas las declaraciones que haga la comediante.

