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Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton se mudan de Windsor: este es su nuevo hogar
Los príncipes de Gales se trasladan a su nuevo hogar, buscando más privacidad y espacio para su familia mientras continúan con sus compromisos reales.
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Así es como Kate Middleton prepara al príncipe George para sustituir a su padre como el próximo rey
Kate Middleton impulsa el perfil público de su hijo mayor con una estrategia discreta para asumir algún día el rol más importante de la monarquía británica.
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Kate Middleton anuncia fin de sus quimioterapias con conmovedor mensaje
La princesa Kate Middleton envió un conmovedor mensaje a todas aquellas personas que luchan en contra del cáncer tras haber finalizado sus quimioterapias.
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Kate Middleton comparte una imagen familiar llena de alegría y ternura para celebrar el cumpleaños número 42 del príncipe Guillermo
La princesa de Gales, quien enfrenta tratamiento contra el cáncer, compartió a través de redes sociales, una foto sorprendente de su esposo y sus tres hijos disfrutando al máximo durante su reciente escapada a la playa.
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Así reapareció Kate Middleton tras anunciar que tiene cáncer
A través de su cuenta oficial de X, Kate Middleton envió un mensaje sobre su estado de salud y aseguró que mañana podría reaparecer en público.
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Este es el nuevo reporte del estado de salud de Kate Middleton
En medio de la incertidumbre y la especulación, se ha revelado el estado de salud actual de la princesa de Gales, Kate Middleton.
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Este es el tipo de cáncer con el que fue diagnosticada Kate Middleton
Kate Middleton reveló que fue diagnosticada con cáncer. Te compartimos cuál es el tipo de dicha enfermedad que podría estar afectando a la princesa de Gales.
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Kate Middleton tiene cáncer y fue sometida a quimioterapia, revela en video tras estar desaparecida
A través de un video, Kate Middleton agradeció la preocupación por el público y pidió tiempo y privacidad para recuperarse del tratamiento de quimioterapia por el que está pasando.
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Tres empleados de la clínica donde estuvo Kate Middleton, intentaron acceder a su historial médico
Tres empleados de la clínica donde Kate Middleton fue intervenida, intentaron acceder a su historial médico y ahora son investigados internamente.
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¿Desaparecida? Esto es todo lo que debes saber sobre Kate Middleton y por qué pone en jaque a la familia real británica
El misterio de dónde está Kate Middleton ha ido a extremos en los que aseguran que la princesa de Gales murió, pero ¿qué está pasando en realidad? Esto es todo lo que sabemos.
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