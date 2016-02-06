Bernardo Barranco, los enemigos de Francisco

Estamos a días de que el Papa Francisco, jefe máximo de la Iglesia Católica, llegue a nuestro país. Independientemente de qué religión profesemos ( o no) es una visita interesante con diversos ángulos políticos. En un país, cuyo 83% de la población se dice católico, será una visita que recibirá mucha atención no sólo nacional, sino que expondrá a México --y sus temas-- al escrutinio internacional.

De eso hablé en esta entrega de Katia 360 con Bernardo Barranco, sociólogo en religiones. Hay muchos ángulos para ver la visita del Papa. Conociéndolo, ¿cuáles son sus temas? ¿qué podría decir en México con base a los lugares que ya sabemos que visitará? ¿Podría salirse, aún así, del “guión” esperado?

También hablé con Barranco sobre Francisco, un papa que ha creado una “revolución” interna en la Iglesia y sus enemigos. Tiene muchos: dentro y fuera. Al interior de la Iglesia, los mismos obispos y cardenales que no ven bien su apuesta por la pobreza y por impulsar a una Iglesia que esté más cerca de la gente, que “huela a oveja”, como él mismo ha dicho. ¿Fuera? Lo mismo la mafia italiana que excomulgó --y que tenía lazos con el Banco Vaticano que limpió-- y hasta el Estado Islámico, Isis, este grupo musulmán radical, que lo ha amenazado…

Es una entrevista interesante que te preparará para todo lo que veremos y de lo que escucharás hablar estos días.

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