Sólo así, de Jorge Castañeda o el reto de ponerse de acuerdo

Polémico, astuto, camaleónico, no necesariamente sencillo, provoca reacciones enfrentadísimas, pero eso sí: muy inteligente. Así es Jorge Castañeda Gutman, el invitado de Katia 360 esta semana. El intelectual, quien quiere ser candidato sin partido a la Presidencia de la República en el 2018 (aunque no está obsesionado con ello, con serlo él, al menos) tiene un nuevo libro bajo el brazo. Se llama “Sólo Así: por una agenda ciudadana independiente”.

¿De qué va el libro? Para eso está invitado al programa. En este primer “saque” de varios que piensa hacer en los próximos meses, Castañeda (canciller en tiempos de Fox, antes promotor de Cuauhtémoc Cárdenas) plantea que en el 2018 hay que hacer algo que suena sencillo: ya que tenemos la posibilidad de tener candidatos ciudadanos a la Presidencia, plantear un referéndum de la desgastada y desprestigiada “partidocracia” vs. un “outsider” (o persona que viene de fuera de los partidos políticos).

La cosa se complica cuando argumenta, con razón, que para tener éxito en una empresa así de épica, lo único que realmente funcionaría es que se construyera una sola candidatura ciudadana --o sin partido-- a la Presidencia. Una.

Para eso propone que los y las que quieran ser, donde él se incluye, se pongan de acuerdo. ¿Cómo? A través de una agenda clara, para empezar. Él toene su propuesta, la esboza en el libro. Tiene ejes claros. La analizamos en el programa.

Luego de la agenda, vendría la decisión de quién encabeza la apuesta. Se haría a través de debates públicos en donde quedaría asentado que los y las que no “ganen” se incluyan en la planilla y si ganan, el gobierno. Se antoja difícil… él lo sabe. Pero asegura que “Sólo así” (como el título de su libro) se ganaría una elección de, de otra manera, se dividirá a tercios: PRI, PAN y quizá Morena.

Por cierto, alerta que Andrés Manuel López Obrador, pese a que “parece” un candidato outsider --de fuera del sistema, por su discurso-- en realidad no lo es. Argumenta que toda su vida ha vivido dentro del sistema. Suena a pleito desde ahorita… si es que la propuesta de Castañeda prende.

Te invito a que lo escuches y te formes, como siempre, tu propia opinión. Recuerda que el programa continúa por internet. Tenemos en nuestra página web, secciones exclusivas para la red, como “Las 6” y “2º. Round”. También queremos saber de ti a través de nuestras cuatro redes sociales activas:

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