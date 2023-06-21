“Los Toros no tenían humildad, tenían ego": Keving considera que sus compañeros luchan individualmente y no en tribu.

Nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz siempre ha tenido la oportunidad de tener a los mejores invitados, por lo que ahora no fue la excepción, ya que en un nuevo episodio de ‘De Lo UNO Se Entera’ habló con Keving, el último eliminado de Survivor México.

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¿Cómo eran los problemas en su tribu?

El exintegrante de los Toros reveló todos los detalles sobre la relación que tenía con sus compañeros, afirmando que cada uno tenía una estrategia diferente, pero nunca podían compartir el mismo plan.

La verdad ahí todo es muy cambiante, cuando me nominan a mí yo me sentía muy fuerte, muy bien, pero el aire nos jugó muy mal, empezó el viento muy duro, era de mucha concentración, mucha práctica. Llegué con mis hombros cansados, porque el primer objetivo era ganar el tótem de inmunidad grupal y darle un golpe duro a los Leones

El joven originario de Acapulco dio a conocer que sus compañeros querían eliminarlo desde el primer día que llegó a las playas de Survivor México.

Mi tribu, no sé qué veían en mí, no sé si veían un competidor, no sé si veían que me iba adaptando cada vez mejor y me veían como un posible rival para eliminarlos y desde el día uno quisieron eliminarme

¿Cuál fue el gran problema de los Toros?

Keving confesó que en su tribu nunca tuvieron una estrategia para poder salir a competir por los puntos importantes, por eso acumularon tantas derrotas.

Lo que nunca tuvimos nosotros, fue un estratega, fue una unión. Me tocó ver a Nahomi, yo observaba mucho a los Leones para ver su estrategia… Nosotros no teníamos ni un líder, ni un estratega, cada quien quería dedicar calaveras muy personalmente…

Sin embargo, la revelación más importante que hizo Keving fue que los Toros no tienen nada de humildad y tienen mucho miedo de estar sentenciados.

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