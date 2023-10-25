Kimberly Loaiza anuncia canción tras polémica con Juan de Dios Pantoja; la tunden en redes

El mundo de las redes sociales es un escenario en constante evolución, donde las celebridades y los influencers encuentran formas creativas de atraer la atención de su audiencia. En ocasiones, estas estrategias pueden desdibujar la línea entre la realidad y la ficción.

Tal es el caso de Kimberly Loaiza, conocida por su influencia en las redes y su incursión en la música, quien ha estado en el centro de una polémica que involucra a su esposo, Juan de Dios Pantoja. A pesar de negar que se trata de una estrategia de marketing, la cantante ha sorprendido a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de una nueva canción como respuesta a la reciente controversia.

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Kimberly Loaiza y la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja

La controversia surgió cuando Juan de Dios Pantoja fue acusado de infidelidad a Kimberly Loaiza, su esposa y madre de sus dos hijos. Aunque ambos han negado rotundamente que se trate de una estrategia para ganar notoriedad en línea, la influencer tomó a sus seguidores por sorpresa al anunciar el lanzamiento de una nueva canción.

A través de sus redes sociales, Loaiza compartió un mensaje en el que expresaba la necesidad de desahogarse y mencionaba que esta canción sería "personal." La imagen que acompaña el anuncio la muestra frente a un micrófono en un estudio de grabación, lo que sugiere que la nueva canción está en proceso de producción y será lanzada próximamente.

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Like y RT si estás listo para escuchar lo que se viene. 🤭❤️‍🔥 pic.twitter.com/Y6iOQDluxn — Kim Loaiza Web (@KimLoaizaWeb) October 24, 2023

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

El anuncio de Kimberly Loaiza no ha estado exento de críticas. En las redes sociales, numerosos usuarios han cuestionado la sinceridad de la pareja y han insinuado que podrían haber orquestado la polémica como un circo mediático para impulsar sus carreras.

Los comentarios en las redes van desde la indignación hasta la burla, con algunos seguidores acusando a Loaiza de priorizar el dinero sobre su dignidad y de recurrir a tácticas cuestionables para promocionar su música: "Pero oigan según todo el circo no tenía nada que ver con un nuevo sencillo".