Kimberly Loaiza reaparece con cinturita de avispa luego de su cirugía.

Luego de que Kimberly Loaiza se operara el cuerpo, ¡reapareció en TikTok con una cinturita de avispa! Te contamos los detalles.

Luego de que dejara de lado sus redes sociales para la recuperación de su cirugía estética, Kimberly Loaiza reapareció, ¡y luce espectacular! Más guapa que nunca. Te contamos los detalles.

Ve las fotos AQUÍ.

Kimberly Loaiza reaparece luego de su cirugía.

Hace unas semanas, te dimos a conocer que la influencer y empresaria Kimberly Loaiza, se había sometido a una cirugía estética en el cuerpo. No sabíamos mucho al respecto, solo que subió una historia en el hospital diciendo que le desearan suerte, pues estaba a punto de iniciar una ciurgía que se haría en el cuerpo.

Luego de ello, se desapareció unos días y lanzó un video a su canal de YouTube, en donde daba más detalles de lo que se había realizado. Explicó que decidió operarse las bubis luego de que amamantó a su segundo hijo. Y es que las describió como “tristes”... Recordemos que primero tuvo a su primogénita Kima, y un año después a su segundo hijo Juán, así que sus pechos no descansaron lo suficiente. Sin embargo, expresó que su deseo surgió desde tiempo antes porque a pesar de estar agradecida con su físico, había cosas que le gustaría mejorar, como lo hizo antes con su nariz.

“En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitas... Nunca me las operé porque dije ‘bueno ya, equis’. Pero ahora, después de mis embarazos, después de amamantar y después de todo, lo que tenía se me hizo así como un poco triste, como una pasita. Se entristecieron”, dijo Kimberly en el video.

Además confesó que este no fue el único procedimiento estético al que se sometió, también se hizo una liposucción y una lipotransferencia, ¡quiere volver a tener el cuerpo que tenía antes de sus embarazos!

¡Y lo logró! Pues acaba de reaparecer en su cuenta de TikTok ¡y se ve espectacular! Durante varias semanas solo subía borradores, pero ya subió videos actuales y se le ve feliz, cómoda y con un cuerpazo. Se nota una cinturita de avispa, abdomen plano, pechos más levantados y pompis más definidas, ¡la lindura mayor se ve feliz con su nuevo cuerpo!

Seguramente más adelante subirá un video de todo el proceso que tuvo que pasar para su recuperación, estaremos pendientes de ello. ¿Ya viste a la nueva Kim? Checa las fotos de la galería y corre a su TikTok.

