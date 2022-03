¿A cuánto asciende la fortuna de Kimberly Loaiza como youtuber?

Kimberly Loaiza es una de las creadoras de contenido más populares del momento, pues acumula 35.9 millones de suscriptores en Youtube.

La también conocida como Lindura Mayor cuenta con 33 millones de seguidores en Instagram , red social donde comparte fotos familiares y de sus looks.

Y aunque TikTok solo lleva seis años en el marcado, la youtuber demostró que puede llegar a las nuevas generaciones con su contenido de estilo de vida.

Entre su número de seguidores y canciones como No seas celoso, Incondicional, Me perdiste, Mejor sola y Do it, Kimberly Loaiza acumula una gran fortuna en su cuenta bancaría.

¿A cuánto asciende la fortuna de Kimberly Loaiza?

Statsmash, sitio que se encarga de calcular las ganancias de YouTube con base en publicidad y audiencia, lanzó sorprendentes datos sobre la fortuna de La Lindura Mayor.



En lo que va de hoy - Mil 876 dólares

Ayer - 3 mil 752 dólares

Últimos siete días - 35 mil 200 dólares

Último mes - 220 mil 341 dólares

Otros portales como el sitio Celebirty Net Worth informó que la fortuna de Kimberly Loaiza alcanzó 8 millones de dólares, cifra que equivale a 164 millones 128 mil 800 pesos mexicanos.

La creadora de contenido sinaloense genera dinero de la publicidad de sus redes sociales, canciones, el número de visitas en sus videos de Youtube, colaboraciones con marcas de moda, así como de sus filmes que hace junto a su esposo Juan de Dios Pantoja.

Y aunque siempre está en medio de la polémica, Kim es una de las influencers con más interacción e impacto entre los adolescentes.

