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FOTOS | Koke Guerrero y David Juárez "La Bestia". ¿Quién es más poderoso?

Koke Guerrero y David “La Bestia” están en la última semana de la Exatlón All Star, ¿quién de estos azules es más poderoso?

Por: TV Azteca

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David cubreBocas.jpg
David dando su punto.jpg
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David en la playa.jpg
David haciendo un mortal.jpg
David festejo.jpg
David entrenando.jpg
David insignia .jpg
David héroe .jpg
David mar.jpg
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David tomando café.jpg
David vs Aris.jpg
David y Ernesto.jpg
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Koke alberca.jpg
Koke atardecer.jpg
Koke circuito fin del mundo .jpg
Koke clavado.jpg
Koke con lentes.jpg
Koke concentrado.jpg
Koke ContraReloj.jpg
Koke en el Gym.jpg
Koke en la playa.jpg
Koke porrista.jpg
Koke medallista .jpg
Koke festejando.jpg
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