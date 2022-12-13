Ricardo Peralta rompe en llanto revelando que Gavito fue como una figura paterna.

Estamos viviendo los últimos momentos de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, donde ya conocemos a los grandes cocineros que van a tener un lugar en la final.

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Sin duda, a lo largo de cada domingo hemos visto grandes momentos entre los cocineros, pero los más emotivos son los que han protagonizado Arturo López Gavito y Ricardo Peralta, éste último quien ahora reveló un gran secreto sobre el crítico en ‘De lo que UNO se entera’.

Y es que reveló que Gavito comenzó a hablar de todos, pero que nunca hizo un mal comentario sobre Ricardo Peralta.

No es que me sorprendiera que Gavito dijera tantas cosas, porque afuera también las decía y siempre me decía ‘vamos a llegar a la final, vas muy bien’ me sentía… Tiene que ver un poco con el hecho de que no tuve figura, tan cercana. Entonces cuando Gavito… cuando él me decía una cosa linda, yo decía ‘¿papá?’ Gracias a ti Gavito por ser esa figura

Ricardo Peralta rompió el silencio sobre el beso de su novio.

Uno de los momentos más tiernos dentro de la cocina más famosa de todo México, fue cuando Ricardo Peralta se dio un beso con su pareja.

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Muy lindo, otra exclusiva. Charly y yo llevamos 8 años juntos, nos amamos y todo. Hay parejas en todo… son muy de besarse, bueno pues Charly y yo no somos eso, pero ese día dijimos ‘no sabemos cómo vayan a editar esto, entonces es muy importante que se vea mucho amor y mucha miel, estábamos ya en ridículo; al final se logró el cometido, se vieron dos besitos gay, a la despedida y cuando estábamos cocinando

Sin duda, ahora Ricardo Peralta sigue siendo uno de los grandes cocineros que han sorprendido dentro de la cocina de MasterChef Celebrity.