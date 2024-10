Kristy se fortalece a huracán categoría 4 en el Pacífico mexicano: Sigue su ruta por México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que Kristy se intensificó y evolucionó a huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en el Pacífico Mexicano; sin embargo, no representa ningún peligro para nuestro país.

¿Kristy es un pleigro para México?

La tarde de ayer Kristy se localizaba a mil 140 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y se prevé que alcance la categoría 5. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Kristy se deplaza hacia el oeste, alejándose gradualmente del territorio nacional.

Debido a su distancia y trayectoria, Kristy no representa ningún peligro para México, por lo que no se esperan efectos directos. No obstante, detalló que Kristy presenta vientos sostenidos de 250 km/hr con rachas de hasta 305 km/hr, y un desplazamiento de 35 km/hr.

¿Qué efectos provocará el huracán Kristy? En diversas partes del país se esperan lluvias de diferentes intensidades, por lo que las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de protección civil.

Lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco .

fuertes en . Chubascos en Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

en Lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Ciudad de México.

La corriente en chorro subtropical seguirá afectando al norte y centro de México, con rachas de viento de entre 40 y 60 km/h en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Estas condiciones también podrían generar tolvaneras, afectando la visibilidad y el tráfico en las áreas afectadas.

¿Cuándo podría alcanzar la categoría 5?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que el huracán Kristy pueda alcanzar la categoría 5 este jueves, aunque se espera que durante el fin de semana su intentisdad disminuya y se convierta otra vez en tormenta tropical.

¿Qué es un huracán?

Un huracán es un tipo de ciclón tropical que se forma en el océano y se caracteriza por su fuerte viento, lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. Los huracanes son fenómenos meteorológicos extremos que se desarrollan sobre las aguas cálidas de los océanos tropicales y subtropicales.