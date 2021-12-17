Arturo Carmona se disculpará tras polémica con Aracely Arámbula.

Arturo Carmona habló del disgusto de la madre de Aracely Arámbula.

Después de haber revelado detalles nunca antes contados de su romance con Aracely Arámbula, entre estos que lo mantuvo por mucho tiempo oculto como su pareja y que cuando llevaba a sus hijos a convivir con Luis Miguel se quedaban bajo el mismo techo, Arturo Carmona admite que estaría dispuesto a ofrecer disculpas a su exsuegra Doña Socorro Jaques, quien fue la que alertó a su hija sobre semejantes indiscreciones.

Es una familia a la que tengo un gran cariño desde hace muchos años y desde antes que tuviéramos una relación de pareja. Entonces, bueno, ya platicaré con la señora

Nada fue malintencionado, creo que nunca hablé mal de nadie, pero si nos hablamos de repente para decirnos ‘Feliz Navidad’, ‘Feliz Cumpleaños’, ‘Feliz Año Nuevo’, ‘¿Cómo está tu mamá?’ ‘¿Cómo están los niños?’ o ‘¿Cómo está tu hermano?’ Es una relación de amistad sincera

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Arturo Carmona revela secretos de la banda 'Kumbia Kings'

En otro tenor y a casi un mes de la reaparición de Kumbia Kings en la Arena Monterrey, en cuya producción está asociado con Cruz Martínez, Arturo respondió la posibilidad de que A.B. Quintanilla participe.

La verdad es que tenemos la puerta abierta para todos. Si él, el día de mañana quiere incursionar en esto o está dentro del equipo, pues va a ser bienvenido

Obviamente tengo que platicarlo con Cruz porque al final los términos nada más ellos los conocen. A.B. Quintanilla es una persona muy talentosa, una persona que obviamente la gente quiere mucho

Y confesó que cuando vio a Alicia Villarreal como invitada especial en el reciente concierto del 90’s Pop Tour en Monterrey, se le puso la piel chinita.

Por ahí vi videos que me mandó mi hija; fue un fenómeno. La verdad es que la gente la quiere mucho y la extrañan. Es el mejor ejemplo profesional para mi hija, el mejor ejemplo como mujer para mi hija. Se me puso la piel chinita cuando vi sus videos y toda la gente la coreó

A propósito de su hija, compartió cómo va la denuncia que interpuso por presunto abuso sexual en contra de un familiar.

Es un proceso donde mi hija tiene la pauta y los tiempos. Mi hija está tranquila que es lo que más nos importa a nosotros. Si ella decide perdonar, dejar esto por la paz o continuar con este proceso, está bien y está abierta la posibilidad

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