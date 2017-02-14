Kuzey

Desde pequeño, Kuzey fue considerado como la oveja negra de la familia por su carácter impulsivo y temperamental. Secretamente enamorado de Cerem, lo único que quiere es estar con ella y convertirse en militar.

Pero todo cambia cuando sufre un fatal accidente, mismo día en que descubre la relación de su hermano con su amada. Los cuatro años que pasa en la cárcel lo cambian irreversiblemente, con nuevos enemigos y sus sueños militares destruidos.

Kuzey tratará de rearmar su vida, dividido entre la lealtad que siente hacia su hermano y el amor que todavía guarda por Cerem. Además, las cosas no le son fáciles porque, aunque es noble, valiente y de buen corazón, debe enfrentarse a los prejuicios de su familia y de la sociedad por el estigma que carga tras el accidente.

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