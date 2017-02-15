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Sami

Descubre quiénes son los personajes que dan vida a Kuzey Guney

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

Sami

    


        

Es el padre de Kuzey y Guney. Dueño de una panadería en su barrio, lo único que quiere es que sus hijos sigan en el negocio y que sean hombres de bien, pero en sus términos.

             

Duro, seco de carácter y en ocasiones violento, manda en su familia con puño de hierro y no acepta que le lleven la contra. Su esposa le teme y trata de mediar en la tormentosa relación entre padre e hijos.

              

Descúbrelo de lunes a viernes 8 pm por Azteca Trece. 

    

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