Sami





Es el padre de Kuzey y Guney. Dueño de una panadería en su barrio, lo único que quiere es que sus hijos sigan en el negocio y que sean hombres de bien, pero en sus términos.

Duro, seco de carácter y en ocasiones violento, manda en su familia con puño de hierro y no acepta que le lleven la contra. Su esposa le teme y trata de mediar en la tormentosa relación entre padre e hijos.

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