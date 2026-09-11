Pimpinela NO abrazó ni felicitó a María Karunna tras enterarse que salió de la placa de nominados. ¿Empieza una rivalidad?

El jueves de Salvación, tras un reto que requirió de rapidez y precisión, María Karunna resultó ganadora, es decir, quedó fuera de la lista de nominados. Cuando regresó a la casa y se reveló que ella fue la salvada casi todos sus compañeros se acercaron a abrazarla y felicitarla, pero no así Pimpinela Escarlata.

María entró sonriendo y saltando a la casa y otros granjeros como Julio Camejo, Niurka y Natalia Alcocer no dudaron en acercarse a felicitarla. Mientras tanto, Pimpinela permaneció sentado y solo los veía desde lejos.

En la Asamblea, Pimpinela Escarlata advirtió a María Karunna que empezaba la guerra

Aunque no lo dijo abiertamente, podría pensarse que la razón por la cual Pimpinela Escarlata no se levantó para felicitar a María Karunna es que, el miércoles de Asamblea, la integrante de Caló lo nominó.

En su momento, Karunna le dijo al luchador que lo hacía porque lo había notado aislado y sin ganas de convivir, pero este le recordó que recientemente perdió a su madre y que por esa razón se ha sentido nostálgico, además le dijo que la guerra había comenzado.

La nominación causó sorpresa entre varios de los granjeros, entre ellos, Azalia Ojeda quien recomendó a Pimpinela Escarlata aprender las reglas y comenzar a jugar de manera más seria si es que quiere permanecer en el reality.

María Karuna podría traicionar a Pimpinela Escarlata

Tras haber ganado el juego de Salvación, ahora María Karunna tiene el poder de la Traición, es decir, podrá salvar a uno de los nominados y, a cambio, colocar en la placa de manera automática a quien ella decida.

Será hasta el día de mañana, viernes, cuando se dé a conocer su decisión, pero ya se especula que podría volver a nombrar a Pimpinela Escarlata y ponerlo automáticamente en riesgo de salir el próximo domingo.

