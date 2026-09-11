¡CAMBIO EN LA GRANJA VIP! Esta noche no habrá Peones y esta es la inesperada la razón

Cuando los ánimos dentro de la granja parecían estar en su punto más crítico tras las acaloradas discusiones y la reciente prueba de salvación, la producción de La Granja VIP Segunda Temporada sorprendió a todos los habitantes con un giro completamente inesperado. Esta noche se rompieron temporalmente las jerarquías y las divisiones del reality.

Las diferencias quedaron derribadas (por unos momentos) gracias a una velada especial organizada al aire libre. En el patio se montó una mesa elegantemente decorada, en los que pudieron disfrutar de deliciosos platillos y bebidas pensadas para dejar atrás las duras restricciones del La Granja VIP.

El encargado de formalizar este anuncio fue Julio Camejo, quien en su papel de Capataz de la semana procedió a dar lectura a una carta enviada por el programa. En el escrito, se invitaba formalmente a la totalidad del elenco (sí, incluyendo a Los Peones) a compartir la cena en absoluta igualdad de condiciones. Hay que recordar que la rutina de Los Peones ha estado marcada por la austeridad, con alimentos contados e insumos limitados en comparación con los privilegios del grupo de Granjeros; sin embargo, durante esta velada esas barreras desaparecieron por completo.

Además, se les invitó a todos a aprovechar la cena para hablar de frente y decirse sin filtros todo lo que piensan, antes de que las dinámicas de eliminación vuelvan a tensar la convivencia en la granja.

¿Cuándo saldrá el primer eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada?