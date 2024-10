Regalos, enseñanzas y anécdotas: así fue la visita de Julio César Chávez en La Academia

¡En la última semana de La Academia 2024 los académicos recibieron una gran sorpresa por parte de Disney+! Pues nada más y nada menos que Julio César Chávez, mejor conocido como el César del box, los visitó para hablarles un poco de su vida, y aprovechar para aconsejarlos lo mejor posible para que sepan aceptar las victorias y las derrotas.

Los golpes de la vida son más duros que los del box

Les quiero decir una cosa, los sueños se pueden hacer realidad. Yo sé que todos ustedes tienen la cerecita del pastel lo que es ganar, y a eso vienen, ¿verdad? A ganar el premio, pero no necesariamente tienen que ganar para sobresalir. Cuando yo era peleador amateur, fui a un torneo de futbol, béisbol y boxeo, y supuestamente yo iba a ganar la medalla porque era el mejor de Sinaloa en ese entonces. Gané todo menos el de boxeo, pero ese sueño que yo tenía de ser campeón del mundo no paró.

Les comentó el pugilista, recomendándoles que deben tener perseverancia, trabajo y disciplina, y que no necesariamente el que quede como ganador es el que va a sobresalir, al contrario, les dijo que quienes pierdan no deben de dejar ir sus sueños, no se dejen caer ante la noticia que conoceremos el domingo de la final, pue si bien hay tropiezos y caídas, el que quiere, puede salir adelante.

Yo le hice una promesa a mi madre de que le iba a hacer su casa, y me fui a radicar a Tijuana y estuve viviendo solo, y para mi fue difícil despegarme, imagínense éramos once hermanos (...) pero yo le hice la promesa a mi madre que no iba a volver a Culiacán hasta que no le hiciera su casa.

"90 peleas invicto” les dijo el campeón, pues tenía como meta predicarles con el ejemplo a cada uno de los académicos que, sabemos, no la han tenido sencilla ni antes ni durante su estancia en La Academia, pues conocemos sus historias de vida y todos han tenido que luchar contra ese “monstruo” que llevan cargando.

Yo estuve a punto de quitarme la vida, cuando ya había roto todas las barreras, caí de lo más alto a lo más bajo, estuve a punto de quitarme la vida, y creo que Dios me dio una segunda oportunidad.

Les platicó sobre sus adicciones y sobre cómo ahora tiene sus propias clínicas para poder ayudar a las personas que, como él, sufrieron. Algo que resultó más que inspirador para los académicos, pues además de que Julio César Chávez tuvo problemas familiares, perdió a un hermano y luchó contra emociones fuertes, pudo encontrar la motivación para salir adelante.

Los golpes más difíciles que recibieron los académicos

En una dinámica, los académicos tuvieron que compartir los golpes más fuertes de su vida, así como lo había hecho el César del box contándoles las dificultades por las que ha pasado. Edith recordó cuando le dijeron que su mamá tenía que operarse y tienen que dar una importante cantidad de dinero, a lo que Julio César Chávez le prometió que iba a ver qué podía hacer por su mamá en cuanto la académica terminara su estadía en La Academia.

Mar dijo que su momento más difícil fue cuando no se quería en lo absoluto, y agradeció que eso ya está cambiando y que está aprendiendo a apreciarse a sí misma. Caro mencionó que su momento más complicado fue cuando la corrieron de la casa que estaba rentando y no tenía trabajo. Isaveli tuvo el valor de confesar que sufrió un abuso cuando tenía 7 años. Brisa contó cuando se quedó sin casa por quince días, gracias a un huracán que azotó Acapulco.

Julio rememoró a su papá, pues tuvo que verlo durante 6 años irse deteriorando hasta el día que él falleció, y tener que lidiar con la depresión y ansiedad que todo eso le provocó. Mario recordó a su abuelito, la primera persona que creyó en él, y que tuvo que cargar con el arrepentimiento de no poderse despedir de él.

Todo esto lo escuchó el boxeador, quedándose claramente sorprendido por las historias de vida de cada académico, y con mucho respeto les deseó la mejor de las suertes, no sin antes recordarles que cuando salieran iban a platicar. Los académicos aprovecharon para pedirle que les firmara algunos objetos personales y Julio César Chávez en conjunto con Disney+ les regalaron guantes de box, además se comprometió a asistir a la final de La Academia, este domingo 06 de octubre.