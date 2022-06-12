ARTURO LÓPEZ GAVITO

Inició su carrera dentro de la industria musical hace más de 40 años.

Es productor, mercadólogo y manager. Su talento lo ha llevado a ocupar puestos importantes en compañías como Disney, Universal y Emi Music.

Televisión Azteca lo invitó a participar como crítico en La Academia primera generación, pero fue hasta su tercera edición que se integró formalmente, siendo el más longevo hasta el momento, ya que suma 8 temporadas.

La rudeza de sus comentarios lo llevaron a autonombrarse “El juez de hierro”.

En La Academia 20 años se reencontrará con Lola Cortés, con quien formó la dupla más controvertida y legendaria del panel de críticos del reality show.