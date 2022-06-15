La Academia: Estas canciones interpretarán los alumnos en el segundo concierto.
Luego de un primer concierto con muchas complicaciones, los alumnos de La Academia ya conocen las canciones que tendrán que cantar el próximo fin de semana.
Luego del primer concierto de La Academia, los alumnos han tenido que reponerse a las fuertes críticas del jurado y a la salida del primer eliminado de la generación, Roberto Poof, quien lamentablemente no logró entrar a la casa por decisión de Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.
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Estas son las canciones que van a cantar el próximo sábado en los duelos de La Academia.
Una de las noticias que se les ha comunicado a los alumnos durante estos días, es que el próximo fin de semana vamos a tener dos expulsados, uno el día sábado y otro el domingo.
Por lo que la dinámica es la siguiente, el domingo van a cantar en duelos uno a uno, por lo que la lista de canciones quedó de la siguiente forma.
Emilio y Jackie – Un Buen Perdedor de Franco de Vita
Fernanda y Zunio - Cómo Pagarte de Carlos Rivera
Mariana y Nelson – Felices los 4 de Maluma
Andrés y Cesia – Vive de Kabah
Alejandra y Eduardo – Tú de Carín León
Isabela y Santiago – No Sé Tú de Armando Manzanero
Esmeralda, Mar y Rubí – Bésame Mucho de Andrea Bocelli
Mientras que las canciones para el domingo, en donde los alumnos van a cantar de forma individual son las siguientes.
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Rubí - Mil Y Una Noches de Flans
Eduardo – Viejo Mi Querido Viejo de kabah
Jackie – Mala Fama de Danna Paola
Mar – Muriendo lento de Moderatto
Zunio - Tan Enamorados de CNCO
Esmeralda – Aleluya de Leonardo Cohen
Alejandra – No Llega El Olvido de Jenni Rivera
Santiago – La Mitad de Camilo y Christian Nodal
Fernanda – Me Gustas Mucho Tú de Rocío Dúrcal
Emilio – En Peligro de Extinción de La Adictiva
Isabela – No Me Doy por Vencido de Luis Fonsi
Nelson – Todo De Ti de Rauw Alejandro
Mariana – 1,2,3 de Sofía Reyes
Andrés – Vente Pa’ Acá de Ricky Martín
Cesia – Él Me Mintió de Amanda Miguel