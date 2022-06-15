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En Vivo

La Academia: Estas canciones interpretarán los alumnos en el segundo concierto.

Luego de un primer concierto con muchas complicaciones, los alumnos de La Academia ya conocen las canciones que tendrán que cantar el próximo fin de semana.

Alumnos de La Academia

Escrito por: Luis Madrid | Marktube

Luego del primer concierto de La Academia, los alumnos han tenido que reponerse a las fuertes críticas del jurado y a la salida del primer eliminado de la generación, Roberto Poof, quien lamentablemente no logró entrar a la casa por decisión de Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

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Estas son las canciones que van a cantar el próximo sábado en los duelos de La Academia.

Una de las noticias que se les ha comunicado a los alumnos durante estos días, es que el próximo fin de semana vamos a tener dos expulsados, uno el día sábado y otro el domingo.

Por lo que la dinámica es la siguiente, el domingo van a cantar en duelos uno a uno, por lo que la lista de canciones quedó de la siguiente forma.

Emilio y Jackie – Un Buen Perdedor de Franco de Vita

Fernanda y Zunio - Cómo Pagarte de Carlos Rivera

Mariana y Nelson – Felices los 4 de Maluma

Andrés y Cesia – Vive de Kabah

Alejandra y Eduardo – Tú de Carín León

Isabela y Santiago – No Sé Tú de Armando Manzanero

Esmeralda, Mar y Rubí – Bésame Mucho de Andrea Bocelli

Mientras que las canciones para el domingo, en donde los alumnos van a cantar de forma individual son las siguientes.

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Rubí - Mil Y Una Noches de Flans

Eduardo – Viejo Mi Querido Viejo de kabah

Jackie – Mala Fama de Danna Paola

Mar – Muriendo lento de Moderatto

Zunio - Tan Enamorados de CNCO

Esmeralda – Aleluya de Leonardo Cohen

Alejandra – No Llega El Olvido de Jenni Rivera

Santiago – La Mitad de Camilo y Christian Nodal

Fernanda – Me Gustas Mucho Tú de Rocío Dúrcal

Emilio – En Peligro de Extinción de La Adictiva

Isabela – No Me Doy por Vencido de Luis Fonsi

Nelson – Todo De Ti de Rauw Alejandro

Mariana – 1,2,3 de Sofía Reyes

Andrés – Vente Pa’ Acá de Ricky Martín

Cesia – Él Me Mintió de Amanda Miguel

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