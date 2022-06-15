La Academia: Estas canciones interpretarán los alumnos en el segundo concierto.

Luego del primer concierto de La Academia, los alumnos han tenido que reponerse a las fuertes críticas del jurado y a la salida del primer eliminado de la generación, Roberto Poof, quien lamentablemente no logró entrar a la casa por decisión de Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

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Estas son las canciones que van a cantar el próximo sábado en los duelos de La Academia.

Una de las noticias que se les ha comunicado a los alumnos durante estos días, es que el próximo fin de semana vamos a tener dos expulsados, uno el día sábado y otro el domingo.

Por lo que la dinámica es la siguiente, el domingo van a cantar en duelos uno a uno, por lo que la lista de canciones quedó de la siguiente forma.

Emilio y Jackie – Un Buen Perdedor de Franco de Vita

Fernanda y Zunio - Cómo Pagarte de Carlos Rivera

Mariana y Nelson – Felices los 4 de Maluma

Andrés y Cesia – Vive de Kabah

Alejandra y Eduardo – Tú de Carín León

Isabela y Santiago – No Sé Tú de Armando Manzanero

Esmeralda, Mar y Rubí – Bésame Mucho de Andrea Bocelli

Mientras que las canciones para el domingo, en donde los alumnos van a cantar de forma individual son las siguientes.

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Rubí - Mil Y Una Noches de Flans

Eduardo – Viejo Mi Querido Viejo de kabah

Jackie – Mala Fama de Danna Paola

Mar – Muriendo lento de Moderatto

Zunio - Tan Enamorados de CNCO

Esmeralda – Aleluya de Leonardo Cohen

Alejandra – No Llega El Olvido de Jenni Rivera

Santiago – La Mitad de Camilo y Christian Nodal

Fernanda – Me Gustas Mucho Tú de Rocío Dúrcal

Emilio – En Peligro de Extinción de La Adictiva

Isabela – No Me Doy por Vencido de Luis Fonsi

Nelson – Todo De Ti de Rauw Alejandro

Mariana – 1,2,3 de Sofía Reyes

Andrés – Vente Pa’ Acá de Ricky Martín

Cesia – Él Me Mintió de Amanda Miguel