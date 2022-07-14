CARLOS QUEZADA

Es cantante, actor y director profesional. Fue alumno de la tercera generación de “La Academia”.

Estudió la maestría en Artes, Performance y Teatro musical en Mountview Academy of Theatre Arts en Londres, Inglaterra.

Ha cantado en West End y Off West End de Londres, así como en escenarios de Canadá, Estados Unidos, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica y Turquía.

Asimismo, ha protagonizado los musicales “Los Miserables”, “El Rey León” y “Violinista en el Tejado”.

Este 2022 se une a La Academia como maestro de Montaje Vocal.