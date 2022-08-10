La Academia: Alexander Acha explica por qué dijo que Nelson no canta como Andrés.

Estamos a unos días de conocer al gran ganador de La Academia, por lo que los alumnos quieren salir a demostrar su mejor versión para poder competir en la gran final.

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El día de ayer unas palabras de Alexander Acha sobre Nelson y Andrés fueron sacadas de contexto por los millones de fans, por lo que el director de La Academia tuvo que salir a hacer la aclaración correspondiente.

Quiero aclarar una cosita, porque cómo que se está saliendo de control, yo la verdad no le estaba dando importancia, porque evidentemente que no va por ahí… Mucha gente no está entendiendo de lo que estoy hablando y están sacando mis palabras de contexto

Alexander Acha explicó la parte técnica de sus palabras.

El director de La Academia explicó a los millones de fans del reality la parte técnica de sus palabras, para que todos lo pudieran entender.

Cuando le dije hoy a Andrés que Nelson no cantaba como él, sí, tampoco Andrés canta como Nelson, me estoy refiriendo al timbre de voz, al registro a eso me refiero en ese momento, si ven el video completo se van a dar cuenta que así es

Esos son los timbres que tienen ellos, sus timbres de voz. Andrés es un tenor lírico y Nelson es un barítono, un barítono muy ligero, porque tiene algunos aguditos, pero es un barítono. Están así, son los registros que están cruzados, estos agudos que tienes Andrés no los tiene Nelson y ni los puede tener, tal vez con el tiempo lo pueda subir un poquito, pero jamás va a tener este timbre es una cosa genética, es física. Entonces efectivamente, ni Nelson canta como Andrés, ni Andrés canta como Nelson

El motivo de las palabras de Alexander Acha fue por la inseguridad que estaba teniendo Andrés de cara a la gran final de La Academia.

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