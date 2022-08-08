La Academia: Eduardo se convirtió en el último expulsado.

Este domingo vivimos una semifinal llena de muchas emociones dentro de La Academia, donde prácticamente todas las interpretaciones fueron muy buenas, al menos así lo vieron los críticos.

Eduardo quiere llegar a la final con “Hoy tengo ganas de ti”.

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El primero en saltar al escenario de La Academia fue Andrés, quien interpretó ‘Abrázame muy fuerte’ tema que cantó muy bien, pero de acuerdo con los críticos la cantó con demasiada emoción.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas de este fin de semana fueron las interpretaciones de Rubí, quien logró sorprender a los críticos y dejar una gran sensación entre sus millones de fans.

Los siguientes en subir al escenario fueron, Cesia y Eduardo, quienes lograron hacer lo que han aprendido a lo largo de su estancia en La Academia, aunque ambos cantaron muy bien, los críticos les dijeron que había cosas que mejorar, no en voz sino en su conexión con el público.

Eduardo se quedó fuera de la final de La Academia.

Luego de un fin de semana de grandes interpretaciones, uno de los alumnos se tenía que quedar fuera de la competencia, finalmente los votos del público decidieron que Eduardo fuera el último expulsado de La Academia.

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Ya se han definido los finalistas, por lo que el próximo fin de semana no te puedes perder la gran final de La Academia por la señal de Azteca Uno.

