La Academia: Nelson se convirtió en el primer finalista.

Este sábado se llevó a cabo la primera semifinal de La Academia, la cual contó con muchas sorpresas, ya que vimos grandes duelos e interpretaciones en solitario que dejaron a todos boquiabiertos, siendo la de Rubí y Eduardo una de las mejores de la noche; sin embargo, Nelson se convirtió en el primer finalista del reality show.

Nelson tuvo desafinaciones en su interpretación con “No podrás”.

Noche de grandes duetos

Cesia y Nelson fueron los primeros en saltar al escenario con “Fuiste tú”, de Ricardo Arjona. Los cuatro críticos dieron su opinión y en términos generales quedaron satisfechos con lo hecho por los dos alumnos, sobre todo con Nelson, quien terminó pasando a la siguiente ronda gracias el apoyo del público.

El segundo dueto de la noche corrió a cargo de Mar y Andrés, quienes interpretaron “Llorar”, de Mario Dom y Jesse & Joy. Ambos tuvieron una gran noche y los críticos estuvieron de acuerdo con eso, pero los votos estuvieron divididos y el público se decantó por la ecuatoriana.

Uno de los duetos que generó mayor expectativa fue el de Rubí y Eduardo, ya que la potosina no pudo cantar el fin de semana pasado debido al COVID-19 que la mantuvo alejada. Los alumnos interpretaron “Colgando en tus manos” y fue tan emotiva que el público se les entregó y los críticos hicieron lo propio, incluso Horacio Villalobos mencionó que fue la mejor pareja de la noche, pero Eduardo fue el vencedor.

La segunda ronda de La Academia

Tres fueron los alumnos que avanzaron a la siguiente ronda, Eduardo fue el primero en saltar al escenario con “Esta tarde vi llover”, seguido de Nelson, quien interpretó “Aquí estoy yo”, mientras que Mar fue la última al micrófono con “Laura no está”.

El panel de críticos coincidió en que Mar fue la mejor de los tres ya que logró hacer suya la canción, seguida de Eduardo y por último Nelson, quien quedó a deber en el escenario y en esta ocasión no logró conectar con los jueces; sin embargo, el público dio su veredicto y terminó dejando fuera de la siguiente ronda a la ecuatoriana.