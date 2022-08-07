La Academia: Nelson se convirtió en el primer finalista.
La semifinal de La Academia sorprendió a todos con las interpretaciones de los alumnos; sin embargo, Nelson se convirtió en el primer finalista.
Este sábado se llevó a cabo la primera semifinal de La Academia, la cual contó con muchas sorpresas, ya que vimos grandes duelos e interpretaciones en solitario que dejaron a todos boquiabiertos, siendo la de Rubí y Eduardo una de las mejores de la noche; sin embargo, Nelson se convirtió en el primer finalista del reality show.
Nelson tuvo desafinaciones en su interpretación con “No podrás”.
Noche de grandes duetos
Cesia y Nelson fueron los primeros en saltar al escenario con “Fuiste tú”, de Ricardo Arjona. Los cuatro críticos dieron su opinión y en términos generales quedaron satisfechos con lo hecho por los dos alumnos, sobre todo con Nelson, quien terminó pasando a la siguiente ronda gracias el apoyo del público.
El segundo dueto de la noche corrió a cargo de Mar y Andrés, quienes interpretaron “Llorar”, de Mario Dom y Jesse & Joy. Ambos tuvieron una gran noche y los críticos estuvieron de acuerdo con eso, pero los votos estuvieron divididos y el público se decantó por la ecuatoriana.
Uno de los duetos que generó mayor expectativa fue el de Rubí y Eduardo, ya que la potosina no pudo cantar el fin de semana pasado debido al COVID-19 que la mantuvo alejada. Los alumnos interpretaron “Colgando en tus manos” y fue tan emotiva que el público se les entregó y los críticos hicieron lo propio, incluso Horacio Villalobos mencionó que fue la mejor pareja de la noche, pero Eduardo fue el vencedor.
¡𝗥𝘂𝗯𝗶́ y 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 cantaron juntos, "𝗖𝗢𝗟𝗚𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗧𝗨𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗢𝗦" logrando hacer magia! 👏🏼😍🎶 ¡Te leemos! 📲 #LaAcademia #SemifinalLaAcademia #LoVisteEnAzteca— La Academia (@LaAcademiaTV) August 7, 2022
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La segunda ronda de La Academia
Tres fueron los alumnos que avanzaron a la siguiente ronda, Eduardo fue el primero en saltar al escenario con “Esta tarde vi llover”, seguido de Nelson, quien interpretó “Aquí estoy yo”, mientras que Mar fue la última al micrófono con “Laura no está”.
El panel de críticos coincidió en que Mar fue la mejor de los tres ya que logró hacer suya la canción, seguida de Eduardo y por último Nelson, quien quedó a deber en el escenario y en esta ocasión no logró conectar con los jueces; sin embargo, el público dio su veredicto y terminó dejando fuera de la siguiente ronda a la ecuatoriana.
¡𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 se presentó en la 𝗦𝗘𝗠𝗜𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 de #LaAcademia interpretando, "𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗗𝗘 𝗩𝗜 𝗟𝗟𝗢𝗩𝗘𝗥"! 🌧❤️ Deja tu opinión... #SemifinalLaAcademia #LoVisteEnAzteca— La Academia (@LaAcademiaTV) August 7, 2022
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¿Quién fue el primer finalista?
Nelson y Eduardo avanzaron a la semifinal, el guatemalteco fue el primero al turno con “Lo que no fue no será”, tema que hiciera famoso José José. Eduardo hizo lo propio con “Yo era el amor de su vida”, de Julión Álvarez.
Desafortunadamente ninguno de los dos estuvo a la altura de una semifinal y Lolita Cortés criticó lo hecho por los directores musicales (Chacho Gaytán y Jorge Romano) y por los alumnos, mientras que Horacio Villalobos declaró que Nelson y Eduardo lo hicieron “horrendo”. No obstante, el público emitió su voto y el alumno que avanzó a la Final de La Academia fue Nelson.