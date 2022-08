La Academia: Nelson se convirtió en el primer finalista.

¿Quién fue el primer finalista?

Nelson y Eduardo avanzaron a la semifinal, el guatemalteco fue el primero al turno con “Lo que no fue no será”, tema que hiciera famoso José José. Eduardo hizo lo propio con “Yo era el amor de su vida”, de Julión Álvarez.



Desafortunadamente ninguno de los dos estuvo a la altura de una semifinal y Lolita Cortés criticó lo hecho por los directores musicales (Chacho Gaytán y Jorge Romano) y por los alumnos, mientras que Horacio Villalobos declaró que Nelson y Eduardo lo hicieron “horrendo”. No obstante, el público emitió su voto y el alumno que avanzó a la Final de La Academia fue Nelson.