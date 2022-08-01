La Academia: Así será la final del reality show de canto.

Ayer vivimos una noche llena de emociones en el concierto de La Academia, donde tuvimos de todo tipo de sorpresas, desde grandes presentaciones que se llevaron los aplausos de los críticos y momentos muy complicados como los de Eduardo, quien olvidó la letra de su canción.

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Pero uno de los momentos más esperados de la noche, era saber si Rubí, quien es una de las preferidas por los millones de televidentes, iba a poder subir al escenario, pues recordemos que a lo largo de la semana no puedo ensayar por tener COVID-19.

Al final, los maestros y el director de La Academia, Alexander Acha, determinaron que no estaba en condiciones de cantar, por lo que la siguiente semana tiene un gran compromiso con sus miles de fans.

Los cambios de cara a la gran final de La Academia.

Casi al final de la noche, cuando todos esperaban conocer al eliminado del domingo todo cambió, pues Alexander Acha tomó la palabra y anunció que no habría expulsado, ya que a la final van a llegar cinco alumnos y solo quedan seis.

Por lo que, el eliminado del próximo domingo será el último de esta generación de La Academia, pero eso no fue todo, pues por primera ocasión se reveló la cantidad de votos que han recibido los alumnos.

El anuncio más importante fue que por primera ocasión en la historia de La Academia, la final va a ser en dos días, el próximo sábado 13 y el domingo 14 de agosto lo que va a obligar a los alumnos a entregar su máximo en el

escenario para poder lograr la mayor cantidad de votos posible.

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Andrés, Nelson, Cesia, Mar, Eduardo y Rubí tienen que dejar todo para poder ser parte de los cinco finalistas de La Academia.

