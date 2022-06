La Academia: ¿A qué hora y dónde ver el especial de los 20 años?

Vuelve a México la competencia musical más importante de América Latina, nos referimos a La Academia y este sábado 11 de junio no te puedes perder el especial por los 20 años de este importante reality show, el cual se transmitirá en punto de las 20 horas a través de las pantallas de Azteca UNO.

TRANSMISIÓN 24/7 LA ACADEMIA 2022

Yahir regresa a casa como conductor de La Academia

Esta edición que celebra los 20 años del programa tendrá un toque especial, ya que contará con el regreso estelar de Yahir, quien volverá a su casa que lo vio nacer como estrella, pero ahora como conductor principal.

“Esto es de verdad una invitación de oro yo pegué el brinco de la emoción cuando me invitaron, cuando todavía no me daba cuenta lo que será ser el conductor del programa, era mi felicidad total”, dijo Yahir Otón Parra.

¿Quiénes son los críticos de La Academia?

Sin duda alguna la parte medular de esta nueva edición de La Academia será su panel de críticos, conformado por dos de las figuras más icónicas y representativas del programa, nos referimos a Lolita Cortés y Arturo López Gavito, quienes han formado parte de este proyecto desde sus inicios en el año 2002, que se harán acompañar por Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

“Dudé bastante y la primera vez fue un no rotundo, pero haciendo un consenso en casa y con la memoria diciendo: ‘Lola, necesitas sanar muchas cosas que viviste y que tal vez no te gustó’, hoy más que nunca te puedo decir que estoy contenta de regresar, ya hablaremos en la final, igual y ya estoy hará, pero hoy estoy muy contenta de regresar”, dijo Lolita el pasado lunes.

Semillero de talentos

Además del regreso de Lolita Cortés y la gran dupla que formará con Arturo López Gavito y el retorno de Yahir, La Academia ha sido un semillero de talentos, entre los que destacan el mismo conductor del programa, Yuridia, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Víctor García, Miriam Montemayor, María Inez, Erasmo Catarino, entre muchos otros.

¿Quiénes fueron los ganadores de todas las generaciones de La Academia?

Primera generación: Miriam Montemayor.

Segunda generación: Erika Alcocer.

Tercera generación: Carlos Rivera.

Cuarta generación: Erasmo Catarino.

Quinta generación: Samuel Castelli.

Sexta generación: María Fernanda.

Séptima generación: Giovana Paz.

Octava generación: Esmeralda Ugalde.

Novena generación: Erik Sandoval.

Décima generación: Alexis Montoya.

Undécima generación: Paola Chuc del Cid.

Duodécima generación: Dalú.

¿Cuándo y dónde ver el especial de La Academia de los 20 años? La transmisión será este sábado 11 de junio en punto de las 20 horas a través de las pantallas de Azteca UNO, también podrás disfrutarlo en nuestro sitio web www.tvazteca.com.

¿Quiénes son los participantes de esta edición?

Alejandra de Sonora

Emilio de Aguascalientes

Esmeralda de Guerrero

Andrés de Sonora

Rubí de San Luis Potosí

Fernanda de Tabasco

Santiago de la Ciudad de México

Nelson de Guatemala

Zunio de Ecuador

Cesia de Honduras

Mariana Logue de la Ciudad de México

Isabela de Tabasco

Roberto Poot de Quintana Roo

Eduardo de Estados Unidos

Mar de Ecuador

Jackie de Sinaloa

No te pierdas el inicio de La Academia este domingo 12 de junio en punto de las 20 horas, donde podrás disfrutar del primer gran concierto de nuestro reality musical.