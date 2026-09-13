3 señales que indican que debes acortar tu rutina de skin care
Hay ciertos indicios que nos indican que la rutina no está teniendo sus frutos y es mejor prestar atención.
A la hora de proteger la piel, las personas ponen en práctica una serie de cuidados que permitirán protegerla de algunas imperfecciones como la aparición de arrugas y así evitar que se reseque. Estamos hablando del skin care, algo que es muy común y que en el último tiempo se ha puesto de moda debido a todos los beneficios que aporta para la salud. Sin embargo, los especialistas coincidieron en que hay 3 señales que indican que debes acortar con esta rutina.
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Para hablar acerca de la rutina de skin care, debemos decir que se trata de uno de los cuidados de la piel más comunes de todos y es un concepto inglés que describe la rutina de la atención y del cuidado de la piel, pero no sólo para mantenerla bonita, sino también saludable. Además, como la piel se encuentra expuesta al paso del tiempo, a los rayos solares o el clima, el skin care juega un rol preponderante.
Beneficios del skin care
A su vez, lo que permitirá el skin care es ayudar a prevenir, proteger y preparar nuestra piel ante estas agresiones y así poder mantenerla en un buen estado de salud, y para eso es fundamental establecer una rutina diaria. Y en cuanto a los beneficios de esta práctica, es perfecta para realizar una limpieza profunda, una hidratación constante y prevención del envejecimiento. Sin embargo, los especialistas coinciden en que hay tres que te indican que debes dejar de lado esta práctica.
3 señales que indican que debes cortar la rutina de skin care
- Usar productos que hacen lo mismo: un grave error es acumular productos con ingredientes o funciones similares, como utilizar sérums hidratantes o diferentes exfoliantes que buscan resolver el mismo problema y harán que la rutina sea más complicada, por lo que antes de comprar un nuevo producto, hay que revisar lo que tenemos en casa
- Piel irritada o sensible: es otra señal de que estás exagerando con la rutina de skin care y es que el uso de constantes productos, en especial de los que contienen ingredientes activos, causará irritación, incomodidad o resequedad, por lo que cada piel tiene necesidades diferentes.
- Hacer la rutina se convirtió en tarea pesada: el skincare tiene que ser un momento de cuidar de ti y no que se vuelva una tarea pendiente, por lo que si en la noche tardas mucho en aplicar el producto o sientes estrés, lo más probable es que tu rutina deba ser simplificada.