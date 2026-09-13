Toma nota: estas son las 7 habilidades que no podrá reemplazar la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los inventos más importantes de los últimos años en materia de tecnología, y que cada vez ha ganado más terreno en la sociedad, no sólo en el día a día, sino en el ámbito laboral y académica. Cada vez es más común ver empleos que utilizan la IA como complemento o ayuda, y que eso trae algunos problemas. Pero, ocurre también que ha reemplazado a los humanos en algunos aspectos, y según un estudio reciente, hay siete habilidades que la IA no podrá reemplazar.

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Tal como lo mencionábamos, la Inteligencia Artificial ha ganado un lugar importante en la sociedad, y es que se ha convertido en una tecnología que ha llegado para complementar la función humana y para brindar muchas soluciones. Esto se ve reflejado no sólo en la educación donde estudiantes acuden cada vez más a los chatbots, sino que lo vemos reflejado en el trabajo.

De acuerdo a algunos especialistas, la influencia que tiene la Inteligencia Artificial en el mundo laboral ha logrado automatizar tareas rutinarias, acelerar los procesos y elevar la productividad de las empresas. Y más allá de algunos beneficios, tiene sus riesgos como la sobrecarga laboral, la pérdida de la mano de obra genuina y el reemplazo de la misma. Sin embargo, hay siete habilidades que la IA no podrá reemplazar.

7 habilidades que la IA no podrá reemplazar