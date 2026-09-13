Toma nota: estas son las 7 habilidades que no podrá reemplazar la Inteligencia Artificial
Pese al avance de esta tecnología, en estos aspectos no habrá un reemplazo.
La Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los inventos más importantes de los últimos años en materia de tecnología, y que cada vez ha ganado más terreno en la sociedad, no sólo en el día a día, sino en el ámbito laboral y académica. Cada vez es más común ver empleos que utilizan la IA como complemento o ayuda, y que eso trae algunos problemas. Pero, ocurre también que ha reemplazado a los humanos en algunos aspectos, y según un estudio reciente, hay siete habilidades que la IA no podrá reemplazar.
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Tal como lo mencionábamos, la Inteligencia Artificial ha ganado un lugar importante en la sociedad, y es que se ha convertido en una tecnología que ha llegado para complementar la función humana y para brindar muchas soluciones. Esto se ve reflejado no sólo en la educación donde estudiantes acuden cada vez más a los chatbots, sino que lo vemos reflejado en el trabajo.
De acuerdo a algunos especialistas, la influencia que tiene la Inteligencia Artificial en el mundo laboral ha logrado automatizar tareas rutinarias, acelerar los procesos y elevar la productividad de las empresas. Y más allá de algunos beneficios, tiene sus riesgos como la sobrecarga laboral, la pérdida de la mano de obra genuina y el reemplazo de la misma. Sin embargo, hay siete habilidades que la IA no podrá reemplazar.
7 habilidades que la IA no podrá reemplazar
- Empatía e inteligencia emocional: son claves para interactuar con clientes o equipos, construyendo vínculos de confianza
- Pensamiento crítico: permitirá evaluar la calidad de los resultados, identificar inconsistencias y tomar decisiones con el criterio necesario para contrastar fuentes de información
- Creatividad: es clave para conectar diferentes conocimientos, formular nuevas preguntas
- Aprendizaje continuo: otorga una ventaja competitiva al desarrollar la curiosidad necesaria para actualizar de manera permanente los conocimientos
- Colaboración: es clave para integrar los conocimientos diversos, negociar y construir consensos dentro de las estructuras de trabajo heterogéneas
- Adaptabilidad: es importante para asumir cambios sobre la marcha y aprender de forma flexible a desenvolverse en entornos de mucha incertidumbre
- Comunicación: es fundamental para escuchar activamente, transmitir ideas con claridad, adaptar mensajes a diversos interlocutores