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Toma nota: estas son las 7 habilidades que no podrá reemplazar la Inteligencia Artificial

Pese al avance de esta tecnología, en estos aspectos no habrá un reemplazo.

Toma nota: estas son las 7 habilidades que no podrá reemplazar la Inteligencia Artificial
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Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

La Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los inventos más importantes de los últimos años en materia de tecnología, y que cada vez ha ganado más terreno en la sociedad, no sólo en el día a día, sino en el ámbito laboral y académica. Cada vez es más común ver empleos que utilizan la IA como complemento o ayuda, y que eso trae algunos problemas. Pero, ocurre también que ha reemplazado a los humanos en algunos aspectos, y según un estudio reciente, hay siete habilidades que la IA no podrá reemplazar.

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Tal como lo mencionábamos, la Inteligencia Artificial ha ganado un lugar importante en la sociedad, y es que se ha convertido en una tecnología que ha llegado para complementar la función humana y para brindar muchas soluciones. Esto se ve reflejado no sólo en la educación donde estudiantes acuden cada vez más a los chatbots, sino que lo vemos reflejado en el trabajo.

De acuerdo a algunos especialistas, la influencia que tiene la Inteligencia Artificial en el mundo laboral ha logrado automatizar tareas rutinarias, acelerar los procesos y elevar la productividad de las empresas. Y más allá de algunos beneficios, tiene sus riesgos como la sobrecarga laboral, la pérdida de la mano de obra genuina y el reemplazo de la misma. Sin embargo, hay siete habilidades que la IA no podrá reemplazar.

7 habilidades que la IA no podrá reemplazar

  • Empatía e inteligencia emocional: son claves para interactuar con clientes o equipos, construyendo vínculos de confianza
  • Pensamiento crítico: permitirá evaluar la calidad de los resultados, identificar inconsistencias y tomar decisiones con el criterio necesario para contrastar fuentes de información
  • Creatividad: es clave para conectar diferentes conocimientos, formular nuevas preguntas
  • Aprendizaje continuo: otorga una ventaja competitiva al desarrollar la curiosidad necesaria para actualizar de manera permanente los conocimientos
  • Colaboración: es clave para integrar los conocimientos diversos, negociar y construir consensos dentro de las estructuras de trabajo heterogéneas
  • Adaptabilidad: es importante para asumir cambios sobre la marcha y aprender de forma flexible a desenvolverse en entornos de mucha incertidumbre
  • Comunicación: es fundamental para escuchar activamente, transmitir ideas con claridad, adaptar mensajes a diversos interlocutores

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