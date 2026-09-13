Cómo cortar una botella de vidrio y hacer vasos originales para tus fiestas

A la hora de la decoración de la casa, no es necesario acudir a tantos adornos costosos, sino que se pueden hacer en casa con elementos reciclados y esto es gracias la técnica DIY que consiste en darle vida a aquellos objetos que creíamos en desuso y que no servían y que incluso no es necesario ser un experto en manualidades. En este caso, si tienes botellas de vidrio vieja y que ya no usas, podrás convertirlas en lindos vasos para tener en las Fiestas Patrias.

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Las botellas de vidrio es algo que todos tenemos en casa y que nos permite poder almacenar todo tipo de líquidos debido a su durabilidad y su resistencia. Además, una vez que se vacía el líquido original, se puede volver a utilizar para otro tipo de uso, incluso hay quienes lo emplean en la decoración para el hogar gracias a la técnica DIY y que es muy fácil de replicar.

Tal como lo mencionamos, no es necesario ser un experto en manualidades para poder reutilizar ciertos objetos que antes creíamos en desuso, ya que con simples objetos vamos a poder lograr grandes resultados. Como se acercan las Fiestas Patrias, que mejor que hacer unos vasos personalizados para esta fecha y con la técnica DIY, vas a poder reutilizar estas botellas de vidrio.

Elementos para reciclar las botellas y hacer vasos

1 botella de vidrio limpia

Hilo de algodón grueso o estambre

Alcohol etílico

1 encendedor o fósforos

1 recipiente profundo con agua helada y cubos de hielo

Lija para agua o lija para metal

Guantes de trabajo y gafas de protección

@faberburgos Como cortar botellas con una cuerda en 1 minuto y hacer vasos 😮♻️ ♬ sonido original - Faber David Burgos S

Cómo cortar las botellas de vidrio