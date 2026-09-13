Cómo cortar una botella de vidrio y hacer vasos originales para tus fiestas
Es una técnica muy sencilla y que no te llevará demasiado tiempo en hacerla.
A la hora de la decoración de la casa, no es necesario acudir a tantos adornos costosos, sino que se pueden hacer en casa con elementos reciclados y esto es gracias la técnica DIY que consiste en darle vida a aquellos objetos que creíamos en desuso y que no servían y que incluso no es necesario ser un experto en manualidades. En este caso, si tienes botellas de vidrio vieja y que ya no usas, podrás convertirlas en lindos vasos para tener en las Fiestas Patrias.
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Las botellas de vidrio es algo que todos tenemos en casa y que nos permite poder almacenar todo tipo de líquidos debido a su durabilidad y su resistencia. Además, una vez que se vacía el líquido original, se puede volver a utilizar para otro tipo de uso, incluso hay quienes lo emplean en la decoración para el hogar gracias a la técnica DIY y que es muy fácil de replicar.
Tal como lo mencionamos, no es necesario ser un experto en manualidades para poder reutilizar ciertos objetos que antes creíamos en desuso, ya que con simples objetos vamos a poder lograr grandes resultados. Como se acercan las Fiestas Patrias, que mejor que hacer unos vasos personalizados para esta fecha y con la técnica DIY, vas a poder reutilizar estas botellas de vidrio.
Elementos para reciclar las botellas y hacer vasos
- 1 botella de vidrio limpia
- Hilo de algodón grueso o estambre
- Alcohol etílico
- 1 encendedor o fósforos
- 1 recipiente profundo con agua helada y cubos de hielo
- Lija para agua o lija para metal
- Guantes de trabajo y gafas de protección
@faberburgos
Como cortar botellas con una cuerda en 1 minuto y hacer vasos 😮♻️♬ sonido original - Faber David Burgos S
Cómo cortar las botellas de vidrio
- Lavar la botella por dentro y fuera y si deseas conservar la etiqueta original, podrás protegerla con cinta adhesiva
- Cortar un trozo de hilo de algodón y rodear la botella a la altura exacta donde deseas hacer el corte, hacer dos o tres vueltas bien apretadas y anudar firmemente cortando los sobrantes. Retirar el hilo con cuidado y sumergirlo en alcohol etílico
- Sostener la botella por la base, encender el hilo impregnado en alcohol y girar la botella constantemente sobre su propio eje para que el fuego distribuya el calor de forma uniforme
- Sumergir la botella cuando la llama empiece a apagarse en el tazón de agua helada
- Utilizar la lija de grano 120 gr mojada en agua para desgastar cualquier filo agudo o imperfección en el borde recién cortado y pasar la lija de grano fino para suavizar
@lucianomartinez0202 Transformé botellas en vasos ¡Vas a querer hacer esto con tus botellas!♻️ #sanjuan #vasosreciclados #botellas #vidrio #reciclaje #creatorsearchinsights ♬ sonido original - Luciano Martinez