RAÚL CARBALLEDA

Es cantante, actor, locutor y director que ha incursionado en cine y teatro en obras musicales como “Cats” y “Evita”, ha grabado más de 2,000 jingles publicitarios y spots de locución.

Ha dirigido a artistas de la talla de Gael García Bernal, Carlos Rivera, Demián Bichir, Víctor Trujillo, Mijares, Lucero y Aleks Syntek.

Participó en festivales musicales en México como el OTI Internacional, ha formado jóvenes artistas en reality shows como “La Academia” desempeñando el cargo de dirección vocal.

Su trabajo traspasó fronteras donde desempeñó el cargo de director residente y adaptador letrista de Disney, DreamWorks y BBC, entre otras compañías.

Su voz ha quedado plasmada en cintas importantes como “Mulán”, “Jaq en La Cenicienta”, “Alvin en Alvin y las ardillas”, y el simpático “Timón” en “El Rey León”.

En “La Academia” ha trabajado como maestro de Montaje y director vocal en nueve generaciones. Este 2022 se suma una vez más al reality show musical más importante de América Latina.