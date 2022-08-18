La Academia: Estos serán los temas que lanzarán Cesia, Andrés y Mar tras la final.

El pasado domingo, todo México fue testigo de la gran final de La Academia, donde los mejores cinco alumnos defendieron su lugar, pero al final fue el público el que eligió a los tres ganadores de la decimotercera generación del reality.

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Recordemos que Mar de tan solo 19 años obtuvo el tercer lugar, mientras que Andrés se fue por el segundo y el primero fue para la representante de Honduras, Cesia.

Además, estos tres primeros lugares no solo se llevan el gran reconocimiento de la gente y todo lo que aprendieron en La Academia, sino que lograron obtener un contrato con SONY Music.

Además, el primer lugar se llevó un millón de pesos para poder seguir trabajando en su carrera profesional.

Los temas que van a lanzar los tres finalistas de La Academia.

Fue Pablo Chagra quien por su cuenta oficial de TikTok, reveló las canciones que cantarán Mar, Cesia y Andrés, luego de su paso en La Academia.

Cabe mencionar que el tiktoker fue el encargado de conducir la ‘Cabina POV’ a lo largo de La Academia, donde logró sacar el chisme a los académicos y conocer un poco más de su vida y todo lo que estaba pasando en la casa, por lo que pudo tener acceso a las grabaciones que han tenido los triunfadores para su primer sencillo.

Por medio de un video, se puede apreciar al talentoso Andrés, quien estará cantando ‘Antes’, tema que se hizo famoso en la voz de Obie Bermudez.

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Mar estará interpretando ‘Déjame ir’ de la cantante y compositora Paty Cantú. Y, para la gran triunfadora, Cesia, el tema 'Me rehúso' de Danny Ocean será interpretado por su potente voz.

