Rubí realiza predicción para la Gran Final de La Academia: ¿Acertará?

Rubí se ha preparado clase tras clase para llegar a las últimas semanas de La Academia, pues su responsabilidad y disciplina la han colocado como una de las favoritas del público.

A pesar de las contundentes opiniones de los críticos Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito, Rubí Ibarra se ha metido en el corazón de los televidentes.

Con canciones como La Noche, Te aprovechas, Maldita Primavera y Basta Ya, la joven participante pasó de ser la quinceañera viral a una gran estrella en el escenario.

Rubí ha vivido momentos complicados, pues hace unos días se contagió de COVID-19 y no pudo cantar en la reciente gala.

Luego de su recuperación, la cantante está lista para subir al escenario nuevamente y conseguir un lugar en la Gran Final de La Academia.

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Rubí lanza misteriosa predicción sobre La Academia

Luego de que los usuarios de las redes sociales aseguraran que los sueños de Rubí Ibarra se cumplen, la participante rompe el silencio para la Cabina POV de TikTok.

La concursante tomó con humor los rumores de sus supuestas predicciones cumplidas en la casa de La Academia, y hasta habló de los tres participantes que augura quedarán en la Gran Final.

"Estoy 100% segura de quién va a ganar: Mar va a estar en primer lugar... siento que el segundo lugar lo va a tener Andrés porque ha mostrado mucho avance... y siento que Cesia va a estar en tercero", declaró a Pablo Chagra.

"Yo siento y de mí te acuerdas... si algo tengo es que sueño cosas y suceden. No sé por qué... es raro", continuó.

Rubí asegura que por lo regular tiene sueños en "blanco y negro" que se hacen realidad.

"Yo sueño cosas raras y yo sueño mucho en blanco y negro... soñé que estábamos en una feria y se nos caían los brazos", dijo sobre sus recientes sueños en La Academia.

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