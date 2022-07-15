¿Se va de La Academia? Gavito responde si deja el reality por MasterChef Celebrity.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity abrirá sus puertas para 20 talentosos participantes, entre los que destacan Arturo López Gavito.

Además de su pasión por la música, el querido crítico también es amante de cocinar y mostrar sus exquisitas preparaciones en las redes sociales.

Durante nuestra conferencia de prensa del pasado miércoles, una reportera cuestionó a Gavito sobre su posible salida de La Academia tras iniciar esta etapa como concursante de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, el crítico declaró que tiene sus horarios bien organizados para no fallar en ningún proyecto: "Tengo la gran fortuna de que La Academia es sábado y domingo".

Recuérdese que López Gavito se ha ganado el título de El Crítico de Hierro por sus contundentes críticas a cada uno de los alumnos de La Academia.

"Ese lugar en el panel es sagrado. No se suple", dijo el también productor musical en conferencia de prensa.

Debutar en MasterChef Celebrity será un gran reto para Arturo, pues pasará de criticar a ser criticado por los chefs Betty, JoséRa y Pablo Albuerne.

"Vengo abierto, vengo a ser vulnerable, vengo a colaborar con mis compañeros y aprender de todos. Esta es una experiencia para crecer como ser humano", declaró a la prensa y a los micrófonos de Azteca UNO.

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¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity?

La cocina más famosa de México abre sus puertas este 2022 para recibir a Margarita La Diosa de la Cumbia, Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Ernesto D’Alessio, Talina Fernández, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos, Alan Ibarra, Nadia López Ayuso, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gascón, Ricardo Peralta, Verónica Castillo, Francisco Gattorno, Macky González, Marcelo Lara, Alejandra Toussaint y Pedro Moreno.

Diego, Sarita y Alan también crearán el contenido más divertido en las redes sociales de MasterChef Celebrity.

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