FOTOS | Dalú impactó con su antes y después, con constancia y disciplina, logró bajar de peso y verse espectacular.

¿Sabías que Dalú cambió totalmente interna y externamente? Te enseñamos las fotos.

Todos conocemos a la ganadora de La Academia 2020, Dalú. Desde que la veíamos en el 24/7 del programa, nos dábamos cuenta de lo sana que llevaba su vida, ama hacer ejercicio y comer saludable, ¡incluso uno de sus sueños era conocer a Bárbara de Regil! Ya que es su inspiración. ¿Por qué? Te contamos la historia.

Dalú antes y después

Hace unos días, Dalú subió a sus redes sociales una foto de su antes y después, ¡y dejó a todos con la boca abierta! Pues se ve el espectacular cambio físico que ha tenido en poco más de dos años. “Probablemente eliminaré este post, pero solo quería empezar este viernes compartiéndoles algo que de repente me sigue impactando, a veces trabajamos tanto que se nos olvida detenernos a recordar todo lo que hemos logrado. Así que detente unos minutos y valora todo tu esfuerzo, porque todo es un proceso (este post se eliminará más tarde)” Dijo la ex-académica. ¡Y tiene toda la razón! A veces somos muy duros con nosotros mismos, es importante valorar lo que hemos logrado y estar orgullosos de lo mucho que hemos crecido, sea cual sea el sentido.

Muchos fans le pidieron que no borrara su publicación, ya que sin duda serviría de inspiración para muchas personas. Además, esta no es la primera vez que Dalú publica imágenes de su pasado y habla del trastorno alimenticio que sufrió durante su infancia y adolescencia. En junio del año pasado subió a su cuenta de Instagram otra imagen en la que dijo que bajó más de 20 kilos en dos años. ¡Wooooow! Con disciplina y constancia todo es posible. “Esta soy yo, alguien que bajó 24 kilos y no tiene pena en decirlo, de decir que tiene piel flácida en algunas partes del cuerpo, que hay estrías de evidencia por el sobrepeso, que tiene celulitis y muchas otras cosas por las cuales sentirme fea, según la sociedad, según los estereotipos... En mis estrías veo a esa Dalú de antes que no cuidaba su cuerpo ni su salud, que se refugiaba en la comida para llenar vacíos pero que cambió y se quitó todos esos malos hábitos con los que cargó tantos años.” confesó la compositora.

A Dalú no le da miedo enseñar su pasado, pues puede motivar a muchas personas.

Al principio, la cantante tenía miedo de compartir esas imágenes, sabía que en la red hay muchos “haters” que la podían ofender, pero le pareció más importante motivar con su historia a otras personas que quieran bajar de peso o alcanzar cualquier objetivo. “Tenía nervios se subir estas fotografías pensando en que podía llegar el hate a señalar y juzgar. ¿Pero qué creen? Me importa más inspirar y motivar a otros, que vean que tenemos que respetar cada centímetro de nuestro cuerpo, dejar de compararnos y de querer ser perfect@”. ¡Esa es la actitud!

Además de ser tan talentosa y llegar a mucha gente con su música, estamos seguros que el mensaje que quiere dar, también podrá llegar a muchos, y así como su inspiración fue Bárbara de Regil, ella podrá ser inspiración para otros. ¿Quieres conocer más de Dalú? Entra AQUÍ: Datos curiosos de Dalú.