ALEJANDRA | ALUMNA

28 AÑOS

Sonora

Nació el 9 de mayo de 1994 en Hermosillo, Sonora. Es abogada especializada en Derecho Fiscal. Le gusta el Regional Mexicano. Admira a Rocío Dúrcal y Amanda Miguel. A pesar de su belleza ha padecido violencia psicológica, física y emocional en sus relaciones sentimentales, sufriendo una fuerte depresión que superó gracias a terapias y el apoyo de sus familiares. Ingresar a La Academia es el primer paso para obtener seguridad y mostrar su talento, ya que se considera una mujer disciplinada y sin límites. Está a favor de las cirugías estéticas y se ha realizado dos hasta el momento. Horacio Villalobos es el crítico que mayor temor le causa por su estilo mordaz y sarcástico.