MAR | ALUMNA

19 AÑOS

Ecuador

Nació el 10 de noviembre de 2002 en Quito, Ecuador. Actualmente estudia la carrera de Producción Musical. A la edad de 7 años sufrió bullying debido a su sobrepeso, el cual causó heridas emocionales que le produjeron ansiedad e inseguridad. Por ello su mayor temor dentro de La Academia es enfrentar las críticas, aunque su personalidad se transforma cuando sube a un escenario. Ha trabajado mucho su autoestima y amor propio; es amante de las plataformas, los accesorios y ropa extravagante. Admira a Harry Style y se declara fan del k-pop. Es compositora y ha escrito 4 canciones.