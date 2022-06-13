SANTIAGO
ALUMNO
22 AÑOS
CDMX
Nació el 29 de junio de 1999 en la Ciudad de México, pero radica en Mérida, Yucatán desde hace varios años. Actualmente estudia la carrera de Negocios y Relaciones Internacionales, pero cantar es su verdadera vocación.
Su amistad con Armando Manzanero inspiró su amor por la música.
Es sobrino del cantautor y productor Alejandro Filio.
Su admiración por intérpretes como Vicente Fernández y el orgullo que siente por sus raíces, han hecho que su género preferido sea la canción ranchera. La pandemia resultó su mayor prueba, perdió a dos familiares por COVID, así como a sus mascotas, las cuales fueron envenenadas, provocandole una profunda depresión. Su gusto por la música le provocó bullying varios años, causándole infelicidad, resentimiento e ira, negando incluso su propia personalidad. Buscó consuelo en la meditación y es fiel creyente de las energías.