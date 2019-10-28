Dalú | Alumna

DALÚ

Nacida en Culiacán, Sinaloa hace 24 años, Dalú debe su nombre artístico a un apodo familiar.

Se considera a sí misma persistente, responsable, dedicada y disciplinada. Cuando quiere algo no se da por vencida.

Empezó a componer canciones a los 12 años cuando su padre le regaló su primera guitarra, misma que le enseñó a tocar. Músico de profesión, su papá la ha apoyado en todo momento; cuando supo que la habían aceptado en La Academia le dijo “todo tu esfuerzo está dando frutos”.

Para ella, la Navidad es el mejor momento para pasarla con los seres amados y festejar el nacimiento de Jesús.

No tiene pareja pero hay alguien a quien quiere muchísimo, solo que lo toma a tiempo y con calma.

Como cantautora, su sueño es que la gente escuche sus composiciones. Entrar a La Academia es una oportunidad para demostrar a todo México y Latinoamérica quién es y sobre todo, aprender mucho de sus maestros.

Le encantan las películas de Harry Potter.

Le gusta el café descafeinado (latte) con leche de almendras.

También le gustaría ser actriz.

Las artes son su pasión.

Su emoji favorito es el changuito.

Su grupo favorito es es maroon 5.

Le gusta el pop y las baladas.

Ama hacer ejercicio y salir al cine.

Su frase favorita es "No importa cuanto tiempo pase, nunca te rindas".

Su más grande miedo es perder a sus seres queridos.