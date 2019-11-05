Jorge Romano | Maestro

Desarrollo vocal



Es cantautor, productor musical y creativo egresado con honores de Berklee College of Music 16’ con un major en Contemporary Writing and Production.



Con más de diez años experiencias en el mundo del entretenimiento musical fue Corista de Juan Gabriel, ha compartido el escenario con Jon Secada, Totó la Momposina, Lionel Riche, Rubén Rada, Rosana, entre otros.



Cuenta con el premio internacional Vladimir Mulyavin por mejor interpretación en el Festival Internacional de la Canción “Slavianski Bazaar en Bielorrusia 2016.



Dentro de sus capacidades creativas se encuentran la producción musical, composición incidental (orquestal) para Cine, Teatro y Publicidad, la edición de video, dirección vocal, arreglos musicales, composición musical y dirección musical.

Actualmente se encuentra trabajando en nuevas producciones propias y para otros artistas desde su estudio de grabación, también es fundador y Crooner en “The Swings”, una Big Band de más de 14 músicos y es creador de Romano Lessons, plataforma digital para preparar a nuevos talentos en todo el mundo.