La fruta que contiene más vitamina C y no es la naranja

Cuando se habla de vitamina C en los alimentos, la primera opción que aparece en la cabeza suelen ser los cítricos como la naranja y el limón. Sin embargo, varias fuentes informativas en la web señalan a una fruta que contiene más vitamina C que estos cítricos: el camu camu. Este producto amazónico sorprende con su altísimo contenido de esta vitamina esencial, superando ampliamente a la naranja.

Te puede interesar: Conoce a las frutas que no le debes quitar la cáscara para comerlas

¿Por qué el camu camu es la fruta que contiene más vitamina C?

Originario de la Amazonía peruana y brasileña, el camú camú es una pequeña fruta rojiza que destaca por su concentración de vitamina C, con hasta 2.700 mg por cada 100 gramos. En comparación, 100 gramos de naranja contienen entre 50 y 70 mg de vitamina C. Esto convierte al camu camu en la fruta que contiene más vitamina C de manera natural, consolidándolo como un superalimento indispensable.

A pesar de su sabor extremadamente ácido, el camu camu se encuentra en diversas presentaciones como polvo, jugo o cápsulas, facilitando su incorporación en la dieta. Es ideal para agregar en batidos, jugos o como suplemento alimenticio, especialmente durante temporadas de resfriados o periodos de estrés oxidativo.

Más beneficios en la salud que aporta el camu camu

La vitamina C que aporta el camu camu es fundamental para reforzar el sistema inmunológico, combatir el envejecimiento prematuro y estimular la producción de colágeno. Además, este fruto también contiene flavonoides, carotenoides y minerales como hierro y calcio, que potencian sus beneficios para la salud.

Aunque la naranja sigue siendo una opción deliciosa y nutritiva, el camu camu ofrece un aporte mucho mayor de vitamina C, colocándolo como la fruta que contiene más vitamina C y posicionándose como un aliado clave en la alimentación saludable.



En resumen, verás que este superalimento en tu dieta es una excelente manera de maximizar los beneficios de la vitamina C y mejorar tu bienestar general.

Te puede interesar: ¿Qué vitaminas quitan el cansancio físico y mental?