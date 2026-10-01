¡¿Natalia hace trampa en La Granja VIP?! Flor Rubio y Luz Elena González lo explican en Ordeñando La Granja
Fernando Lozada señaló presuntos mensajes en código que recibiría Natalia en La Granja VIP. ¿Por qué estaría haciendo trampa Natalia? ¡Aquí la explicación!
Azalia y Pablo Montero se dijeron de todo y ya no confían el uno en el otro, Niurka se sinceró con Natalia y aseguró que le dolió su traición, Julio y la Bebeshita escucharon el desahogo de Niurka y Fernando encaró a Natalia y aseguró que hace trampa por recibir información. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 30 de septiembre 2026!