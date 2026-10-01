¡¿Natalia hace trampa en La Granja VIP?! Flor Rubio y Luz Elena González lo explican en Ordeñando La Granja

Azalia y Pablo Montero se dijeron de todo y ya no confían el uno en el otro, Niurka se sinceró con Natalia y aseguró que le dolió su traición, Julio y la Bebeshita escucharon el desahogo de Niurka y Fernando encaró a Natalia y aseguró que hace trampa por recibir información. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 30 de septiembre 2026!